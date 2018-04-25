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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
25.04.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar! Rakam hızla arttı

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Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar! Rakam hızla arttı

Ukraynalıların 1 milyon 284 bin kişiyle tatil turizminde en fazla tercih ettiği ülke Türkiye olurken, geçen yıl Türkiye’den Ukrayna’ya giden turist sayısı 270 bin kişi gibi önemli bir düzeye ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) Ukrayna raporunda, bu yıl Ukraynalı turist sayısının 1 milyon 500 bine ulaşmasının, Türkiye’den gidişlerde de en az yüzde 20 artış öngörüldüğü belirtildi.

Ukraynalıların 1 milyon 284 bin kişiyle tatil turizmi için en fazla tercih ettiği ülke Türkiye olurken, geçen yıl Türkiye’den Ukrayna’ya giden turist sayısı 270 bin kişi gibi önemli bir düzeye ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alan Ukrayna turizm pazarını inceledi. Bu pazara ilişkin öngörü ve beklentilere yer verilen TÜROB raporunda, Ukrayna’dan ülkemize gelen turist sayısının istikrarlı bir şekilde arttığına işaret edilerek, “Ukrayna’da en popüler yurt dışı destinasyonu Türkiye” denildi. Raporda, Ukraynalı turistlerin fiyat odaklı beklentilerinin karşılanması, her şey dahil sistemine yönelim ve ulaşım alternatifleri dikkate alınarak 2018 yılında Ukrayna’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısının 1 milyon 500 bini aşmasının beklendiği kaydedildi. Türkiye’den bu ülkeye gidişlerde de en az yüzde 20 artış öngörülüyor.

YATIRIM FIRSATLARI SUNUYOR

Turizm amacıyla Ukrayna’dan yıllık çıkan turist sayısı yaklaşık 1 milyon 900 bin olduğunu kaydedilen raporda, Türkiye’nin bu alanda açık ara lider durumda olduğu ifade edildi. Türkiye’nin sağlık turizminde de Ukraynalılardan ciddi düzeyde talep gördüğü belirtilen raporda, “Ukraynalılar Türkiye’yi en çok kanser teşhisi ve tedavisi, ortopedi hastalıklarının tedavisi ve Da Vinci Robot yöntemiyle tedavi için ziyaret etti. Hastalıklarının tedavisi için başka ülkeleri umut kapısı olarak gören Ukraynalıların sayısı giderek artıyor. Ukrayna vatandaşları arasında sağlık turizmi için en popüler ülke Türkiye oldu” ifadelerine yer verildi.

Tercihlerini Türkiyeden yana kullandılar Rakam hızla arttı

Ülkede yatırım imkanlarının da bulunduğu vurgulanan raporda, Ukrayna’nın otel, yeme-içme-eğlence-dinlenme tesisleri ve sağlık hizmetleri alanlarında yatırım yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekildi.

MISIR RAKİP ÇIKABİLİR

Mısır’ın Türkiye’ye rakip olabileceğine de değinilen raporda, şu bilgilere yer verildi: “Fiyat ve mevsimsellik gibi koşullar göz önüne alındığında Mısır pazarda hızla yükseliyor. Kısa vadede Mısır’a gidecek Ukraynalı turist sayısının ülkemiz ile başa baş noktasına geleceği öngörülüyor. Nitekim; 2017 yılında ülkemize gelen Ukraynalı turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 23 artış gösterirken aynı yıl Mısır’a giden Ukraynalıların sayısı yüzde 75 arttı.”

TÜROB’un raporunda altı çizilen diğer hususlar şu şekilde belirtildi:

İngilizler açıkladı Rezervasyonlar fırladı
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“Ukraynalı turistlerin ortalama tatil süresi yaklaşık 9 gün. Rezervasyon dönemleri genel olarak tatil başlangıcının 1-2 ay öncesinde gerçekleşiyor ve ‘son dakika’ olarak adlandırılan turist grubuna dahil bulunuyor. Ukraynalılar, TÜİK verilerine göre 2017’de kişi başına ortalama 565 dolar harcadı. Ukrayna vatandaşlarının yüzde 80’i turizm, yüzde 10’u akraba ve aile ziyareti, yüzde 5’i eğitim ve iş, yüzde 5’i ise alışveriş, sağlık amacıyla ülkemize geliyor.

2017’de Ukraynalı turistlerin 713 bini Antalya’ya, 305 bini İstanbul’a geldi. Türkiye ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında, ‘Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma’ya göre yeni kimlik kartları (çipli) kullanan Ukrayna ve Türkiye vatandaşları, iki ülke topraklarına giriş, çıkış ve transit geçiş yapabiliyor ve bu ülkelerde 180 gün için 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor.

3 Nisan 2018’de “İki ülke arasındaki seferlerin ve uçuş noktalarının arttırılması” sözleşmesi imzalandı. Buna göre; İstanbul-Kiev uçuşlarının frekansı iki katına çıkarılırken, İzmir, Bodrum, Bursa ve Dalaman yeni uçuş noktaları olarak belirlendi. İstanbul-Odessa hattındaki haftalık uçuş sayısı 14’ten 28’e çıkarıldı. İzmir-Kiev hattı için haftalık 21 frekans uçuş belirlenirken, yeni noktalara haftalık 7 frekans sefer düzenlenmesi karara bağlandı.

O ülkeden açıklama geldi: 2,5 milyon kişi Türkiyeye gidecek
O ülkeden açıklama geldi: 2,5 milyon kişi Türkiye'ye gidecek

Ukraynalı turistler ve turizmciler, Antalya ve İstanbul’daki otellerin televizyon kanalları arasında Ukrayna televizyonlarına da yer verilmesini talep ediyor.Türkiye’nin Ukrayna’da yaz turizmi dışında ürün çeşitliği sağlayamadığı dile getiriliyor. Özellikle Kayseri/Erciyes, Kars/Sarıkamış ve Erzurum/Palandöken kayak tesisleri ile kış, sağlık ve kongre turizmi alanlarında etkin tanıtım gerektiği belirtiliyor.”

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