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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
01.05.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Tercihleri Antalya... Konut almak için yarışıyorlar

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Tercihleri Antalya... Konut almak için yarışıyorlar

ALMANYA’nın Frankfurt kentinde düzenlenen MÜSİAD’ın Emlak ve İnşaat Fuarı’na katılan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, konut sahibi olmak için döviz kurundaki yükseklik, KDV istisnası ve uygun fiyat koşulları nedeniyle başta Antalya olmak üzere kıyı kentlerine büyük ilgi gösteriyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hessen Şubesi’nin, Almanya’da bu yıl ikincisi düzenlenen İnşaat ve Emlak Fuarı’na katılan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Helmann Consturaction firması Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selman Özgün, yurt dışında yaşayan Türklerin, Türkiye’de konut sahibi olmaya yönelik ciddi bir talep oluşturduğunu söyledi.

BÜYÜKELÇİDEN ZİYARET

Frankfurt’ta düzenlenen fuarda hem Antalya hem de Antalya’daki projelerinin tanıtımını yaptıklarını belirten Selman Özgün, firma standını Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, MÜSİAD genel başkan ve yöneticilerinin ziyaret ettiğini kaydetti.

KONUT FİYATLARI UYGUN

Fuara özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ilgisinin büyük olduğuna işaret eden Selman Özgün, döviz kurundaki yükseklik, yabancı ülke vatandaşlarına olduğu gibi yurt dışında yaşayan ve çalışan Türk vatandaşları için de geçerli konutta KDV istinası nedeniyle talebin iyi olduğunu açıkladı. Özgün, Türkiye piyasasındaki ekonomik konjonktür nedeniyle konut fiyatlarının uygun olduğu düşüncesinin de konut sahibi olma isteğini artırdığını söyledi.

TALEPLERDE ANTALYA İLK SIRADA

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kendi memleketlerinde konut sahibi olmaktan ziyade, özellikle Antalya’yı tercih ettiklerini belirten Özgün, Deniz, tarih ve yeşil dokusu ile turizmle birlikte yurt dışından birçok yabancı ülke vatandaşını da ağırlıyor olması ve ulaşım kolaylığı gibi değerleri, Antalya’da konut sahibi olma isteğini artırıyor" dedi.

EN ÇOK SORU VATANDAŞLIK KONUSUNDA

Fuara katılan yabancı ülke vatandaşları açısından da değerlendirmede bulunan Özgün, Daha çok Avrupa’da oturum izni olup Afganistan, Irak, Rusya gibi başka ülke vatandaşlarından, Türkiye’nin 250 bin dolar karşılığındaki konut alımı yapanlara sağladığı vatandaşlık hakkı konusunda çok soru aldık. Bu açıdan Türkiye dikkat çekiyor" diye konuştu.

 

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