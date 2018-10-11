TEMSA’nın sürücüsüz otobüsü 3 yıl sonra yola çıkmaya hazırlanıyor
TEMSA, MD9 electriCITY elektrikli ve sürücüsüz ilk konsept aracını Münih’te gerçekleşen Nvidia Europe GTC etkinliğinde sergiledi. TEMSA, aracı 2022 yılında seri üretime hazır hale getirmeyi planlıyor.
TEMSA’NIN teknolojik gelişim stratejisinin en önemli ayaklarından biri olan sürücüsüz araç teknolojisi için çalışmalar şirketin Adana’daki tesislerinde yaklaşık
2 yıldır yoğun halde devam ediyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak; TÜBİTAK’ın desteği; Galatasaray Üniversitesi ve Infotech firmalarının işbirliğiyle geliştirilen ilk yerli elektrikli sürücüsüz aracın konsept versiyonu 9-11 Ekim tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Nvidia Europe GTC etkinliğinde sergilendi.
Lazer darbeleriyle çevredeki nesneleri tespit edebiliyor
Konu ile ilgili yapılan açıklamada "TEMSA’nın ilk sürücüsüz aracı, 9 metrelik elektrikli MD9 electriCITY modeli üzerinden geliştirildi. Araç çevredeki her türlü nesnenin algılanabilmesi için LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), radarlar ve kameralarla donatıldı" denildi.
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