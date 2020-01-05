HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üretimi durduran ve konkordato ilan eden Temsa için “Konu gündemimizde” dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Başkanı Burhan Kavak’ın ‘Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda üretimin durduğu Temsa konusunda destek isteğine Bakan Albayrak, “Kısa süre sonra Temsa’dan güzel haber alacaksınız” mesajını verdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. MÜSİAD şube başkanlarının kendi şehirlerinde iş dünyasının sorun ve beklentilerini dile getirdiği toplantıda MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak, Bakan Albayrak’a Temsa’nın son durumunu iletti. “Sayın Bakanım, yerli otomobilimizle gurur duyacağımız bir süreç başlamışken Türkiye’nin otobüs markasında üretim durdu. Bu tesisimizin yeniden üretime geçirilmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz” talebine yanıt veren Bakan Albayrak, “Konu gündemimizde kısa süre sonra Temsa’dan güzel haber alacaksınız” yanıtını verdi. Başkan Burhan Kavak, üyelerinin ve Adana iş dünyasının sorun ve taleplerini içeren bir dosyayı da Bakan Albayrak’a sundu.

GEÇİCİ KONKORDATO KARARI

Finansal açıdan sıkıntı içinde olan otobüs üreticisi Temsa geçici konkordato kararı almış ve firma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “TEMSA yeni gücü ile Avrupa ve Amerika’daki yapılanmasını tamamlayarak, büyüme vizyonu ile yoluna devam ederken bankalarının vadesi henüz gelmemiş canlı kredileri geri çağırarak başlattığı hacizler ve bunun devamında üretime parça ve hizmet sağlayan bazı yan sanayicilerimizin aksayan ödemeler gerekçesiyle başlattığı haciz istemi başvuruları kıymetli kamuoyunun malumudur. Şirketimiz yurtdışında büyük başarılara imza atılan bir dönemde gerçekleşen bu beklenmeyen hacizler neticesinde üretimi durdurmak mecburiyetinde kalmıştır. Bunun sonucunda yurtiçinde ve yurtdışında alınan siparişleri ve taahhütleri yerine getirememe noktasına gelinmiştir. Elli yılda büyük emeklerle kurulan küresel bir Türk markasının, yeniden oluşturulmasının büyük emek ve zaman alacak güven kaybına uğraması kaçınılmazdır.TEMSA olarak uluslararası itibarımızın yanında başta çalışanlarımız, servislerimiz, bayilerimiz ve yan sanayimiz olmak üzere tüm ekosistemimize karşı önemli sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bu sorumluluğun getirdiği bilinçle şirketimiz konkordatoya müracaat etmiş ve geçici konkordato almıştır.”