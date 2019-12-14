Temsa: Hacizler nedeniyle üretimi durdurduk

Temsa Ulaşım Araçları A.Ş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Temsa’nın hisseleri 30 Mayıs 2019 tarihinde Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Sabancı Ailesi’nden True Value Capital Partners S.A. şirketine hukuka uygun olarak devredilmiş ve devirden sonra da tüm faaliyetleri artarak devam etmiştir. Kasım 2019 sonu itibariyle 11 aylık ihracat 104 milyon dolara ulaşmıştır. Bu süreçte şirketimizin bankalara olan borçları da kısmen ödenmeye devam etmiştir. 2020 yılında ödeme vadesi gelecek kredilerimiz için de yeniden yapılandırma talebinde bulunulmuştur. Yatırım, üretim ve ihracatlarına hızla devam eden Temsa, tüm faaliyetlerine devam etme arzusu içindedir. Bunun en büyük göstergesi de 2020 ilk çeyreği için avansı alınmış 26 milyon dolarlık ihracat bağlantısıdır. Bu sorunlarımız çözülür çözülmez, ihtiyaç halinde sermaye artışı ile de şirketimizin mali yapısı güçlendirilerek, markamızın ve çalışanlarımızın da gücüyle istihdam, üretim ve ihracata daha da büyük bir ivme ile katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

PARA ORTAKLARA BORÇ ŞİRKETE KALDI

TEMSA’dan alacaklı olan bazı bankaların şirkete yönelik haciz işlemi başlattıkları, bazı alacaklıların ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundukları belirtilmişti. İddialara göre bankalara 850 milyon lira borcu olan Temsa, mayıs ayındaki satıştan önce 500 milyon liralık kredi kullanmış, bu paranın bir bölümü ile ana hissedarın bankasına olan borçlarını kapatmıştı. 5 ay sonra Temsa 1.3 milyar liralık borcu ve kasasındaki 700 milyon lirası ile Ünverler’e satılmıştı. İddialara göre şirketin yeni sahipleri satış gerçekleşir gerçekleşmez kâr dağıtımı yapıp temettü almıştı. Paranın bir kısmının İsviçre’ye çıkartıldığı, kalan kısmıyla da Temsa’nın 375 milyon liralık satış bedelinin ödendiği öne sürülmüştü. Temsa’yı alan şirket Rıfkı Enver Ünver ve eşi Rukiye Devres Ünver tarafından İsviçre’nin Lozan kentinde satıştan yaklaşık 2 ay önce mart ayında 100 bin İsviçre Frangı sermayeyle kurulmuştu.