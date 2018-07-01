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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
01.07.2018 - 23:48, Son Güncelleme:

Temsa, ABD'deki distribitörü ile davalık oldu

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Temsa, ABD'deki distribitörü ile davalık oldu

TEMSA, ABD’deki distribütörü ile davalık oldu. 8 yıla yakın bir süredir TEMSA otobüslerinin satışını yapan CH Bus Sales ile yapılan sözleşme feshedildi. Fesih kararının geresinde, TEMSA’nın kuracağı şirket ile pazarda doğrudan faaliyet yürütme hazırlığı yatıyor. ABD’li şirket ise, sözleşmenin feshi nedeni ile 14 milyon dolar zarara uğradığı iddiası ile dava açtı.

TEMSA (TEMSA Ulaşım Araçları AŞ), Kuzey Amerika’daki münhasır satış servis ve yedek parça dağıtım bayisi olarak 8 yıl kadar önce CH Bus Sales ile el sıkıştı. CH Bus Sales ile TEMSA arasındaki işbirliği geçtiğimiz aylarda sona erdi. TEMSA, ABD’li şirketin münhasır dağıtım haklarını sonlandırdı.

14 MİLYON DOLARLIK ZARAR İDDİASI
TEMSA tarafından alınan bu karar sonrası konu yargıya taşındı. ABD’li şirket, sözleşme feshi nedeni ile 14 milyon dolarlık zararının oluşacağı iddiası ile dava açtı. Taraflar arasındaki sorunun çözümü için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. TEMSA tarafından alınan kararın gerisinde ise, rekabetin yoğun olduğu pazarda doğrudan kendisinin faaliyet göstermek istemesi yer alıyor.

ŞİRKETİNİ KURUYOR
TEMSA, bundan böyle Kuzey Amerika’daki faaliyetlerine, kurmayı planladığı yüzde 100 TEMSA iştiraki olan Temsa North America aracılığı yürütmeyi planlıyor.

VARLIĞINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR
Konu ile ilgili TEMSA’dan yapılan açıklamada “Kuzey Amerika’daki varlığını güçlendirmek; küresel büyüme vizyonuyla faaliyetlerini şekillendiren TEMSA’nın yakın gelecekteki en büyük önceliği olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
TEMSA’nın bir süredir ABD’deki varlığını güçlendirmek ve dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Kuzey Amerika’da bir üretim üssü kurmak için girişimlerde bulunduğu konuşuluyordu. Benzer açıklamalar son birkaç yıldır TEMSA ve Sabancı Holding yöneticileri tarafından da dile getiriliyordu.

10 YIL ÖNCE BAŞLADI
ABD’ye ilk otobüs ihracatını 2008 yılında gerçekleştiren TEMSA, bugüne kadar Kuzey Amerika pazarına binin üzerinde otobüs teslim etti. Lüks otobüs segmentinde TEMSA’nın payı yüzde 10 seviyesinde. 2017 yılı cirosu 1 milyar lirayı aşan TEMSA’nın cirosu ise 172 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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