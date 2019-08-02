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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.08.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

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Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 900 milyon 872 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 96,2 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 900 milyon 872 bin dolarlık ihracata imza attı. 

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 734 milyon 93 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 678 milyon 681 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti. 
Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 96,2 ile mücevher sektöründe gerçekleşti. 

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 78,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 12 milyar 543 milyon 607 bin dolarlık ihracat yapıldı. 

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 11,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 7,4'lük yükselişle 1 milyar 802 milyon 602 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 5,5 azalışla 381 milyon 187 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. 

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İHRACATIMIZDAKİ PAYI TEMMUZDA YÜZDE 48,8

Ülke verilerine bakıldığında en fazla ihracat 1,4 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı ise Temmuzda yüzde 48,8 oldu. 
En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 6,4 milyar dolarla İstanbul, 1 milyar 316 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 310 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 128 artışla 10 milyon dolarlık ihracata ulaşan Kilis, yüzde 66 artışla 27 milyon dolarlık ihracata ulaşan Osmaniye ve yüzde 42 artışla 34 milyon dolarlık ihracata ulaşan Malatya’da yaşandı. 

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