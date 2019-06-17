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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.06.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Temmuz zammı ne zaman yatacak? Emekliler temmuz ayında ne kadar zam alacak?

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Temmuz zammı ne zaman yatacak? Emekliler temmuz ayında ne kadar zam alacak?

Enflasyon verisinin açıklanması ardından emeklilerin ve memurların yakından takip ettiği temmuz zammı oranı da belli oldu. 2019’un 5 aylık verileri temmuzda yapılacak zam oranına dair bir bilgi veriyor. Peki, emekliler temmuz ayında ne kadar zam alacak? İşte, zam hesaplama

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memur enflasyondaki artışa paralel zam alıyor. Memur ve emeklilere yılda iki kez zam yapılıyor. Yılın ilk zammı ocak ayında verildi, ikincisi ise temmuzda alınacak.

GERİYE DÖNÜK FARK

Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil. Son yapılan toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocak ayında yüzde 4 zam yapıldı.

Son yapılan toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocak ayında yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. TÜİK’e göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve son olarak dün açıklanan verilere göre de mayısta yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 olarak hesaplandı.

HAZİRANDA EKSİ ÇIKMAZSA

Önümüzdeki ay enflasyon eksi çıkmazsa maaş zammı yüzde 5’i aşabilir. Bu durumda memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak. Dün açıklanan verilere göre ilk 5 aylık enflasyon ocakta memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 4’lük zammı aştı.

Fark bugün itibarıyla yüzde 0.98. Enflasyon haziranda eksi çıkarsa bu fark bir miktar aşağı gelebilir. Tersi durumda fark zammının yüzde 1’i aşması muhtemel.

AĞUSTOSTA 1000 LİRA İKRAMİYE VAR

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs’ta hesaplara yattı. Ağustos da emekliler için ikramiye ayı olacak.

Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. Arife günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor.

 

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