Temmuz zammı ne zaman belli olacak? Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar?
Memur ve emekliler toplu sözleşme gereği yılda iki kere zam alıyor. İlk zam geçtiğimiz ocak ayında verilmişti, şimdi gözler temmuz zammında. Emeklilerin temmuz maaşları zam ve enflasyon farkıyla artacak. Peki, temmuz zammı ne zaman belli olacak? Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayı zam oranında. Enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ocak-haziran dönemine ait 6 aylık enflasyona göre belirlenecek ve fark, temmuzda emeklilerin maaşlarına zam olarak yansıtılacak.
Toplusözleşmeye göre 2019’un ocak-haziran döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aradaki fark, maaşlara zam olarak yansıtılacak. Buna göre, memur emeklileri ve görevdeki memurlar için temmuz ayında yüzde 5 zam kesin; en az yüzde 1.5’luk enflasyon farkı oluşacağı da hesaba katılacak olursa, temmuz ayında emekliler ve çalışan memurlar maaşlarını en az yüzde 6.5 zamlı alacak.
Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz’da öğrenecek.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
SAYILARI 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Emeklilerin 2019’un temmuz ayında alacağı kesin zam oranı TÜİK’in 3 temmuzda açıklayacağı enflasyona göre belli olacak ama TÜİK, 2019’un ocak-mayıs dönemi, yani 5 aylık enflasyonu yüzde 4.99 olarak açıkladı. Beklenti ise enflasyonun yüzde 5 ila yüzde 5.5 olması. Buna göre de işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında maaşlarını en az yüzde 5.5 zamlı alacakları kesin gibi gözüküyor. Böylece en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.993 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.785 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.354 liraya yükselecek. Bu yılın başında ise 2018’in temmuz-aralık dönemi, altı aylık enflasyon, yüzde 10.19 olarak açıklanınca; SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ocak ayında maaşlarını yüzde 10.19 zamlı aldı.
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