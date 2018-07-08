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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.07.2018 - 22:54, Son Güncelleme:

Temmuz zammı ne kadar oldu? Memur ve emeklinin zamlı maaşları belli oldu

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Temmuz zammı ne kadar oldu? Memur ve emeklinin zamlı maaşları belli oldu

Kamuda görevli milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacakları zam oranları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle ne kadar zam alacaklarını merak eden vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Peki, temmuz zammı ne kadar oldu? Memur ve emeklinin zamlı maaşları ne kadar?

Temmuz 2018 memur ve emekli zam oranları yapılan açıklama ile netlik kazandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından, memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisine yapılacak zam oranları kesinleşti. İşte, memura ve emekliye yapılan zam oranları...

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur ve emeklilerinin temmuz zamları da belli oldu. Buna göre görevdeki memurlar ile emeklileri toplu sözleşmeye göre yüzde 3.5 zam üzerine enflasyon farkı da eklenince maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacaklar.

Görevdeki memurlar ve emeklileri bu temmuzda maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacak. Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

2018-2019 yılını kapsayan toplu sözleşmeye göre de görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2018’in ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde de yüzde 3.5 zam alması öngörüldü. Enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaşlara eklenecekti. Bu yılın ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. 2017 yılında ise zam oranları ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında yüzde 6.89 olmak üzere toplam yüzde 9.89 oldu.

2018 ZAMMI YÜZDE 14.34

2018’in temmuz ayında ise toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 3.5 zam öngörüldü. Ayrıca geçen, yani Ocak-Haziran, dönemine ait 6 aylık enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde de aşan tutar kadar fark alacaklardı. 2018’in ilk altı ayında TÜFE’de gerçekleşen ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emeklilerine yüzde 5.17’lik enflasyon farkı alma hakkı doğdu. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte zam oranı yüzde 8.67 oldu.

Ancak Maliye Bakanlığı, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8.65 oranında artış yapıldığını açıkladı. Özetle, kamu görevlileri ve memur emeklileri bu temmuzda maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacak. Bu zamla birlikte de kamu görevlileri ve emeklileri 2018 yılında toplam 14.34 zam almış olacaklar. Böylece, temmuz-aralık döneminde en düşük memur emekli aylığı 1.978 liradan 2.149 liraya yükselecek.

Zamla emeklilerin ek ödemesi de arttı
Zamla emeklilerin ek ödemesi de arttı
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