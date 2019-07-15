Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz aylarında senede iki kere TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Ocak ayında ilk zamlarını alan emeklilerin gözü kulağı bir süredir temmuz zammında. Peki, temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Son 6 aylık enflasyon ile milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayında alacakları zam oranı da belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde artacak. Peki, zamla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu?
Bu yılın ocak ayında ise memur ve emeklileri yüzde 10.73 maaş zammı almıştı. Bunun yüzde 4’ü toplu sözleşmeden kaynaklı zam, yüzde 6.73 de enflasyon farkından kaynaklandı. Böylece 2019 yılında memur ve emeklilerine toplam yüzde 16.74 zam yapılmış oldu. 2018 yılında ise memur ve emeklileri hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 14.36 zam aldılar. 2017 yılında ise toplam zam oranı yüzde 9.89 oldu.
2019’un Temmuz ayında yapılacak yüzde 6.01 zamla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3. 723 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.521 lira olacak.
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekli maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili net bir açıklama yapılmadı ancak zamlı maaşların temmuz ayı ortasına kadar yatması bekleniyor.
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