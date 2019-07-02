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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.07.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu?

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Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu?

Temmuz ayında emekli ve memur zam oranları maaş dönemine girilmesiyle birlikte gündeme geldi. Temmuz ayı emekli maaş zammı ile birlikte en çok araştırılan konular arasında memur maaşları da yer alıyor. Peki, temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren bir konu olan temmuz ayı emekli maaşı, yeni aya girilmesiyle birlikte araştırılan hususlar arasında yer almaya başladı. Peki, temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

13 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun maaşına yapılacak zam, enflasyon verileriyle direkt ilgili. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.

Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı.

5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu. Haziran enflasyonu ise 3 Temmuz’da ortaya çıkacak. Enflasyon yerinde saysa dahi bu zam cepte.

Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında.

Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir. Bu durumda memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak.

Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek.

2000’den önce emekli olup şu an en düşük 1888 lira maaş alan SSK’lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1992 liraya, Bağkurlu esnafın maaşı ise 1596 liradan 1684 liraya çıkacak.

Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu

Dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye veriliyor. Bu yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs’ta hesaplara yattı. Ağustos'ta emekliler için ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta kutlanacak.

Arife günüde 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor.

TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hürriyet Gazete'sinden Noyan Doğan'ın haberine göre;

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3.741 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.534 lira olacak. Enflasyon farkının tam olarak ne kadar olacağı 3 temmuzda TÜİK tarafından açıklanacak geçmiş 6 aylık enflasyona göre netleşecek. Temmuz ayında maaş ve enflasyon zammının yanışına memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödemeler de artacak.

2019’un Ocak ayında ise memur ve emeklileri toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zam aldılar. Geçen yılın son altı ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 3.5’i aşarsa da aradaki farkın maaşlara yansıtılması, toplu sözleşmede belirtilmişti.

2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyon yüzde 10.19 olarak gerçekleşmişti. Böylece toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zammın üzerine enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lik fark da eklendiğinde 2019’un ocak ayında memur ve emeklileri maaşlarını yüzde 10.73’lük artışla aldı.

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