Temiz enerjiye temiz tarife

TÜRKİYE son dönemde yenilene-bilir enerjideki kapasitesini arttırırken bu alanda yeni bir adım daha atıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte tüketiciye yeni bir tarife getirilmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Dönmez, tüketicilerin artık evlerinde kullandığı elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından seçebileceklerini belirterek “Elektriğini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak isteyenler için çalışma başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek” dedi. Özel sektör temsilcilerine göre ise bu tarifenin normal tarifeye göre daha pahalı olacağını belirtiliyor. Ancak yatırım maliyetlerinin düşmesi ve projelerin kendini ödemesi ile zamanla bu tarifenin normal tarifeye göre daha uygun bir fiyata gerileyeceği de dile getiriliyor.

SIRA HİDROJENDE

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) 10. Konferansı: Dünya Enerji Görünümü 2019 Türkiye Lansmanı, bu yıl “Küresel Enerji ve İklim Gelişmeleri ve Türkiye İçin Çıkarımlar” temasıyla gerçekleşti. Konferansta konuşan Dönmez, “Türkiye olarak biz de yenilenebilir enerjide bir kalkınma ve sanayi geliştirme stratejisi izliyoruz. YEKA modelimiz ile yerli bir sanayi inşa etmekte sonuna kadar kararlıyız. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerinde bölgenin merkez oyuncusu olması için yeni stratejilerimiz var. Bir sonraki adımımız ise hidrojen alanında olacak. Ayrıca kendi hidrojen stratejilerimizle yerli kömürden hidrojen elde edilmesini sağlayacağız. Türk Lirası ile dolar üretmiş oluyoruz” diye konuştu.

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK GEREKİYOR

ENERJİ sektörünün üretim ve tüketim alanında daha verimli olmak zorunda olduğunu söyleyen Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da tüm aktörlerin karbon salınımını azaltmak zorunda olduğunu ve bu teknolojilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Yatırımlar için öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik üzerinde çalışmaya devam edilmesi gerektiğine değinen Sabancı, “Gelecek için en önemli değerimiz, insan kaynağımız. Pek çok alanda olduğu gibi enerjide de kamu, sanayi ve üniversite iş birliklerini çok önemsiyoruz. Bu bakış açısıyla IICEC, ‘üçlü sac ayağı’ modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değerli, bilgi ve teknoloji yoğun proje ve iş birliklerine odaklanmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ENERJİDE BÜYÜK ÇELİŞKİ VAR

10. IICEC Konferansı’nda IEA Dünya Enerji Görünümü 2019 raporunun sunumunu gerçekleştiren Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, şu anda en önemli gündem maddesinin enerji bolluğu olduğunu açıkladı. Birol, “Petrolden doğalgaza kadar tüm kaynaklarda büyük bir bolluk dönemine giriyoruz. Hepimiz çevreci enerji istiyoruz ama ucuz enerji her zaman çevreci olmuyor, çevreci olan da pahalı olabiliyor” dedi. Enerji sektöründe ciddi çelişkiler oluştuğunu anlatan Birol, “Bu çelişkilerin ilk sırasında petrol var. En büyük üreticilerden Venezuela, İran, Suudi Arabistan, Irak ve Nijerya gibi ülkelerde ciddi sorunlar yaşanmasına rağmen fiyatlar 60 dolar seviyesinde kaldı. Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve Petrol İhrac Edenler Örgütü (OPEC) toplantıları artık fiyatları etkilemiyor. Bu dünya ekonomisi ve Türkiye gibi ithalatı yüksek olan ülkeler için çok iyi gelişme ama bir çelişki” diye konuştu. İklim değişikliği konusunda dünyada önemli adımlar atılmasına rağmen emisyonların sürekli artmasının büyük bir çelişki olduğunu ifade eden Birol, “Aynı şekilde, enerji verimliliği herkesin hem fikir olduğu bir konu ama 2018’de enerji verimliliği artışı son 10 yılın en kötü dönemini geçirdi” şeklinde konuştu.



