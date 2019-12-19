Tellerdeki buza titreşimli çözüm

Programa katılan startuplar enerji sektörüne özel ürettiği çözümleri tanıttı. Bu girişimler arasında dikkat çekenlerden birisi de özellikle kış aylarında yoğun kar yağışına maruz kalan bölgelerde elektrik tellerinin buzlanmasını önleyecek Blink isimli startup projesiydi. Enerji nakil hatlarında buz yükü oluşumunu engelleyen ve merkezle haberleşerek hattın sağlıklı işlemesini sağlayan bir cihaz geliştiren Blink, bu cihazla insan müdahalesinin zor olduğu elektrik iletim hatlarında titreşim oluşturarak buzların birikmesini önleyerek kesintisiz enerji iletimini sağlıyor. Dünyada en fazla startup’ın finans sektörünün ardından enerji sektöründe olduğunu söyleyen Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven, “Artık şirketler elektrik satmaktan ziyade müşterilerine katma değerli ürünler sunmak için çalışıyor. Bizim gibi büyük şirketlerin bir platform şirkete dönüşüp startupları kendi bünyelerine alması gerekiyor. Bu programla startupları içimize aldık. Onlarla beraber çalışarak ortak projeler üreteceğiz” şeklinde konuştu. Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir de günümüzde girişimciliğin ekonomilerin ve şirketlerin en önemli itici gücü olduğunu söyledi. Özdemir, “Girişimcilerimizden 5’i Limak Enerji sahalarında işbirliği ve pilot uygulama fırsatına sahip oldu” dedi.

PANELLER DONMUYOR VERİMLİLİK ARTIYOR

TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Program’nda dikkat çeken girişimler:

Demircioğlu: Girişim yazın güneş panellerini soğutan kışın ise karları temizleyen hibrit sistemi sayesinde panellerdeki verimliliği yüzde 8 arttırıyor.

Solarify: Güneş enerjisi santrallerinde daha çok verim için yapay zeka kullanan performans analiz platformu üretti.

Bren: Esnek hibrit enerji üreteçleriyle bataryasız endüstriyel IoT ve kablosuz sensör teknolojisi sunuyor.

Deveci: Akıllı şehir uygulamaları için de kullanılabilen dikey eksenli rüzgar türbini.

Dream: Derin öğrenme ile enerji talep tahmin, analiz ve yönetim sistemi tasarımı ve geliştirilmesi.

Karayel: Akış hızlandırıcılı küçük ölçekli akıllı rüzgar türbini.