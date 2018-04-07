Telefonunuza SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor... Onay vermezseniz silinecek...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTelefonunuza SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor... Onay vermezseniz silinecek...
GeriEkonomi Telefonunuza SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor... Onay vermezseniz silinecek...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
07.04.2018 - 08:50, Son Güncelleme:

Telefonunuza SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor... Onay vermezseniz silinecek...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Telefonunuza SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor... Onay vermezseniz silinecek...

Kullanıcı verilerini işleyen ve tutan tüm işletmeler için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, uyum süreci doluyor. Birçok firma ve şirket vatandaşlara SMS ile gönderdikleri Kişisel Verilerin Koruma Kanunu (KVKK) açıklamaları merak uyandırdı. Şirketler SMS onayı için isterken, izin vermeyenlerin üyeliği iptal ediliyor.

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu'nda uyum süreci bugün itibariyle doluyor.  İşletmelerin de 7 Nisan itibariyle süreci tamamlaması gerekiyor. 

Türkiye'de kişisel verilerin korunması için işletmelere tanınan iki yıllık süre sonunda işletmeler mesajla onay istiyor. 7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verileri kanuna uyumlu hale getirmeye çalışan işletmeler, son gün telaşına girerek çoğu perakende, mağazacılık, giyim, akaryakıt, ulaşım gibi sektörlerden doğrudan müşteri bilgisi tutan firmalar, kullanıcılarını SMS yağmuruna tuttu.

Üyelik sözleşme ve koşullarını yenileyen işletmeler, müşteri ve üyelerinden yasal izinleri alabilmek için SMS ile onay linkleri gönderiyor. Linklerde yeni üyelik sözleşmeleri ve bunun "kabul" edilebildiği onay seçenekleri yer alıyor. Kullanıcılar buna olumlu cevap vermezse, işletmenin müşterisine ait verileri silmesi ve üyeliğini/ aboneliğini sonlandırması gerekiyor. Bu durumda üyelik sona erdirildiği için kullanıcının sepeti, puanları vs. siliniyor.

1 MİLYON TL'LİK CEZA

2016 yılında yürürlüğe giren KVK Kanunu kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5 bin TL ile 100 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak. KVK Kanunu kapsamında kişisel verileri tutan ve işleyen işletmelere yükümlülüklerine uymamaları durumunda uygulanacak olan idari para cezaları 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ekonomide son 24 saat (06.04.2018) 
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Zabıtadan kurtulmak için bu adımı attı, şimdi paraya para demiyor

Telefonunuza SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor... Onay vermezseniz silinecek...

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?