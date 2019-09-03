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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
03.09.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Telefonu çalınanlar dikkat! Hırsızı mesajla yakalıyor

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Telefonu çalınanlar dikkat! Hırsızı mesajla yakalıyor

Ürettiği yazılım üzerinden polisle birlikte telefonunu çalan hırsızı yakalatan mühendis, yazılıma Türkiye’de destek bulamayınca Almanya’da bir firmaya sattı.

Adana'da kendi ürettiği yazılım üzerinden, telefonunu çalan hırsızı “Sayın hırsız telefonu bırak” şeklinde mesajlar atarak yakalatan Yazılım Mühendisi Berkan Arıkan, yazılıma Türkiye’de destek bulamayınca Almanya’da bir firmaya sattı. Yazılımı satın alan firma ise Alman hükümetinden destek alıp yazılımı geliştirerek dünyaya pazarlamaya başladı. 

Yazılım Mühendisi Berkan Arıkan (32), 2017 yılında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde arkadaşlarıyla büfede alışveriş yaptığı sırada 2 bin TL değerindeki cep telefonunu büfe önündeki masaya bıraktı. Alışveriş bittikten sonra telefonu koyduğu yerde göremeyen Arıkan, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri olay yerine gelinceye kadar Berkan Arıkan, yanında bulunan dizüstü bilgisayarını açarak kendi ürettiği ve bir süre önce telefonuna yüklediği yazılım ile hırsızın telefonu aldıktan sonra hangi istikamete gittiğini belirledi. Polis ekipleriyle birlikte hırsızın bulunduğu Yeşilyuva Mahallesi, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Parkı’na giden Berkan Arıkan, yazılım sayesinde telefonu kapatmak isteyen hırsız Tuncay Y.’nin telefonu kapatmasını da engelledi. Ayrıca Arıkan hırsıza, “Telefonu polise teslim et”, “Sayın hırsız telefonu bırak”, “Sayın hırsız polisi aradık” şeklinde mesajlar atarak uyarılarda bulunup hırsızı yakalattı.

Bunun üzerine ise Arıkan, yazılımın tanıtımını yapıp destek istedi ve programın Türkiye’deki elektronik ürünlerde kullanılması için çaba gösterdi. Ancak ülkede gerek devlet desteği, gerek özel sektör desteği alamayan Arıkan, 2018 yılında programı 3 bin Euro’ya Almanya’dan gelen bir firmaya sattı. Alman firma ise Arıkan’ın yazılımını hükümetten destek alarak geliştirdi ve dünyaya pazarlamaya başladı.

“ELİMİZDEKİ İMKANLARI DEĞERLENDİREMİYORUZ”

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yazılım Mühendisi Berkan Arıkan, destek bulamayarak çok ucuz fiyata sattığı program için üzgün olduğunu belirtti. Arıkan, Türkiye’de yazılım konusunda çok yetenekli kişilerin olduğunu anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Aslında Türkiye’den teklif aldık ama hiçbiri maddi anlamda tatmin edici düzeyde değildi. Biz rağbet görmeyince projeyi askıya aldık. 4 ayda hobi olarak geliştirdiğimiz proje maalesef Türkiye’de gerekli destek görmedi. Kısa süre içerisinde proje Almanya’dan teklif aldık ve Almanya’da bir firmaya satmak zorunda kaldık. Türkiye’de bu işler biraz sıkıntılı ilerliyor galiba. Elimizdeki imkanları değerlendiremiyoruz. Çok yetenekli arkadaşlarımız var. Bizim tanıdığımız çok yetenekli arkadaşlarımız var. Fakat piyasa koşulları mı ya da başka yere odaklandığımızdan dolayı mı elimizdeki projelerin ve insanların değerini bilmiyoruz.”

“KENDİ YAZDIĞIM YAZILIMI ŞU ANDA SATIN ALIP KULLANIYORUM”

Kendi yazdığı ve daha sonra sattığı, Alman firmanın da dünyaya pazarladığı programı şu an kendisinin de kullandığını aktaran Arıkan, "Biz projeyi mecburen Almanya’ya sattık ve bunun için üzgünüz. Ancak insanlar hayatını idame etmek zorundalar. Almanya’da 3 bin euroya satıldı 2018 senesinde. Almanya’dan bu programı alan arkadaşlar devletten destek alıp projeyi daha da geliştirdiler. Bizim burada yapamadığımız devlet desteğini onlar alarak projeyi geliştirip şu anda kullanıma sundular. Biz de kendi telefonumuza indirip kullanıyoruz programı. Kendi yazdığım programı sattım ve daha sonra kullanmak için satın aldım. Kendi yazdığım yazılımı şu anda satın alıp kullanıyorum” diye konuştu.

“YAPAY ZEKA PROJESİ”

Yapay zeka ile alakalı projeler yaptığını ve devletten bu konuda destek beklediğini anlatan Berkan Arıkan, “Şu anda halen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yapay zeka ile ilgili projemiz var. Çocukların gelişimini takip eden ve meslek tercihini yönlendiren bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Umarım aynı şekilde destek görmeme gibi talihsizlik olmaz da bu projeyle beraber ilerleriz” dedi.

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