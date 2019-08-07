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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.08.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Telefon siparişinden salatalık çıkıyor!

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Telefon siparişinden salatalık çıkıyor!

TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal "Normal piyasa fiyatı bin 500 lira olan bir telefonu 99 liraya sattıklarını taahhüt ediyorlar. Tüketicimiz siparişini veriyor. Gelen kargodan telefon yerine salatalık çıkıyor. 'Telefon sipariş ettim, salatalık çıktı' diyerek şikayette bulunan vatandaşlarımızın sayısı artıyor" dedi.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, AA muhabirine, internetten alışveriş döneminin son 2 yılda arttığını belirterek, yapılan alışverişlerde özellikle sitenin güvenilirliğinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. 

Bayram öncesi birçok vatandaşın giyim, ayakkabı gibi özellikle tekstil ürünlerini internetten sipariş ettiğini dile getiren Bakal, "Vatandaş XL bir ürün sipariş ederken, dolandırıcı elinde ne varsa onu gönderiyor. Ayakkabı numarası 43 olan müşteriye 36 numara ayakkabı gönderiliyor. Bu durum kötünün iyisi. Normal piyasa fiyatı bin 500 lira olan bir telefonu 99 liraya sattıklarını taahhüt ediyorlar. Tüketicimiz siparişini veriyor. Gelen kargodan telefon yerine salatalık çıkıyor. 'Telefon sipariş ettim, salatalık çıktı' diyerek şikayette bulunan vatandaşlarımızın sayısı artıyor." ifadelerini kullandı. 

"KREDİ KARTI BİLGİLERİMİZİ PAYLAŞIRKEN ÇOK DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Bakal, yaşanan dolandırıcılıklarda tüketicinin de hatasının olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: 

"Bir ürünün genel piyasada belirlenen fiyatı var. Eğer kamyon lastiği 2 bin 400 liraysa bu nettir. Vatandaş 'yabancı bir sitede kamyon lastiği fiyatı 100 dolar' diyor. İşte 100 dolar veriyoruz ama kamyon lastiği gelmiyor. Biraz da dolandırılmak isteyen biziz. Tasarruflu hareket etmek doğru ama bile bile de bu tarz alışverişler yapmamalıyız. Özellikle kredi kartı bilgilerimizi paylaşırken çok dikkatli olmak zorundayız. Ayrıca anlaşmalı olarak çalışan kargo firmalarına da büyük görev düşüyor. Müşterisinin kim olduğunu bilmeli. İnternet dolandırıcılıklarından korunabilmenin yolu bilinçli tüketici olmaktan geçiyor." 

"SALATALIĞA RAKAM YAZMIŞLAR"

Birçok işletmenin internet üzerinden alışveriş imkanı tanıdığını ve güvenilir yüzlerce internet sitesi olduğunu aktaran Bakal, "Telefon siparişi verilmiş. Ürün sattığını iddia eden sözde firma, hem tüketiciye salatalık yollamış hem de salatalığa rakam yazmışlar. Böyle bir durumda tüketicinin psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Nasrettin Hocanın 'hırsızın hiç mi suçu yok' sözü doğru fakat tüketicinin de ederinin çok altında satıldığı iddia edilen ürünlerden uzak durması gerekiyor. Bedava peynir fare kapanında bulunur." dedi. 

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