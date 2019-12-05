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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.12.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Telefon sahipleri dikkat! Çok önemli uyarı

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Telefon sahipleri dikkat! Çok önemli uyarı

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) şikayette bulunan bir vatandaşın bilgisi dışında üzerine kayıtlı 10 GSM hattı numarası çıktı. KDK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bayilerin mevzuat dışı faaliyetlerine caydırıcı nitelikte cezalar getirilmesi için tavsiye kararı verdi.

Ankara’dan KDK’ya başvuran bir vatandaş, e-devlet üzerinden yaptığı sorgulama neticesinde adına 13 adet pasif, bir adet aktif olmak üzere 14 adet GSM abonelik kaydı olduğunu gördü. Bu kayıtlardan dördünü kendisinin yaptığını ifade eden vatandaş, kalan 10 hattın bilgisi ve rızası olmadan kimliğine ait fotokopi, sahte adres ve imzayla GSM bayileri tarafından açıldığını tespit etti. Şikâyetçi vatandaş, adına hat veren GSM şirketleriyle irtibata geçerek hatlara ilişkin abonelik sözleşmelerini ve dayanak belgeleri talep etti ancak şirketlerden cevap alamadı. Bunun üzerine Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) başvuran vatandaş, 10 adet sahte hat aboneliğinin üzerinden düşülmesi ve gerekli belgelerin GSM şirketlerinden alınarak tarafına gönderilmesini istedi. BTK’nın beş adet abonelikle ilgili kayıtları kendisine gönderdiğini, diğer hatlarla ilgili belgeleri de işletmecilerden istemesi gerektiğini belirtmesi üzerine vatandaş KDK’ya başvurdu. Vatandaş, adına açılan hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri ve dayanak belgelerin tarafına gönderilmesini, 10 adet sahte hat aboneliğinin ve IMEI numaralarının üzerinden düşülmesini istedi.

KDK: "DENETİMLER SIKLAŞSIN, CEZALAR CAYDIRICI OLSUN"

KDK, şikâyet üzerine yaptığı incelemede öncelikle BTK’dan konuyla ilgili bilgi ve belge talep etti. BTK kuruma gönderdiği cevabi yazıda işletmecilerin yani GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerini usulüne uygun olarak tesis etmekle yükümlü olduklarını, kendisinin de denetim yaparak ihlaller üzerine para cezası uyguladığını söyledi. Ombudsman, yaptığı araştırma ve incelemeler neticesinde mobil telefon işletmelerine yönelik denetimlerin sıklaştırılması, bayilerin mevzuat dışı faaliyetlerine caydırıcı nitelikte cezalar getirilmesi için BTK’ya tavsiye kararı verdi. Kararda ayrıca aynı ay içerisinde bir kişi adına açılabilecek hat sayısı sınırlamasına uymayan işletmeciler hakkında idari yaptırım uygulanması ve yapılan abonelik sözleşmelerinin bir kopyasının kâğıt ya da uygun elektronik yolla aboneye verilmesinin gerekliliği yer aldı.

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