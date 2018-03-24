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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
24.03.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

Tekstile teşvik yolda

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Tekstile teşvik yolda

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen ve 2017 yılında en çok ihracat gerçekleştiren üyelerin ödüllendirildiği törende konuştu.

2017 yılını 8.1 milyar dolar ihracat ile kapatan tekstil sektörünün lider firmalarının ödüllendirildiği törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Zeybekci önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, tekstil ve konfeksiyonda yatırımların teşvik kapsamına alınacağını belirterek, "Tekstil ve konfeksiyon sektörü teşvik edilmeyen yatırımlardı. İlk defa açıklıyorum; en kısa sürede bununla ilgili kararnameyi duyacaksınız. Artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak. Teşvik etmeye başlayacağız. Tekstil ve konfeksiyon bizim için vazgeçilmezdir” dedi.

"TÜRKİYE’DE TEKSTİLİN SONU ASLA VE ASLA GELMEYECEK"

Tekstil sektörünün asla sonlanmayacağını ve farklı boyutlara geçerek yoluna devam edeceğini ifade eden Nihat Zeybekci, "1980 yılında bu ülkenin toplam dış ticaret hacmi 4,5 milyar dolardı. 1990’ların Türkiye’nin toplam ihracatı 10 milyar dolar civarındaydı ve hep o tartışma vardı. 1991’in Ocak ayında yine Heim tekstil fuarında tekstilin önde gelenleri oturuyorlardı ve hala ‘tekstilin sonu geldi mi acaba’ diye konuşuyorlardı. Türkiye’de tekstilin sonu asla ve asla gelmeyecek. Türkiye tekstilde farklı boyutlara geçerek devam edecek" diye konuştu.

"5 SENE SONRA DÜNYA İHRACATININ YÜZDE 40’I E-İHRACAT HALİNE DÖNÜŞECEK"

Dünyanın sürekli bir değişim içerisinde olduğunu ve dünya ihracatının hızla e-ticarete kaydığını kaydeden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Dünya değişti, anlayışlar değişti. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Bundan 5 sene önceki doğrular bugün yanlış hale geldi. Bugünün doğruları 5 sene sonra farklı hale gelecek. Ticaret alışkanlıkları değişiyor. İhracat değişiyor. Bugün aldığınız siparişleri şu anda olduğu gibi 5 sene sonra artık gemilerle, tırlarla göndermeyeceksiniz. E-ticaret diye dev bir dalga geliyor. 100 bin sipariş aldıysanız onu 100 bin müşteriye doğrudan siz göndereceksiniz. Her yıl elektronik ticaret bir önceki yıla göre kendi içinde yüzde 15-16 civarında artıyor. Yaklaşık olarak 5 sene sonra dünya ihracatının yüzde 40’ı e-ihracat haline dönüşecek."

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