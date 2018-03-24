Tekstilcilere teşvik müjdesi
İSTANBUL Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 2017 yılında en çok ihracat yapan üyelerini ödüllendirdi. Geceye katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, tekstilcilere önemli bir müjde verdi.
Bakan Zeybekci’nin tekstil ve hazır giyim sektörünün de yatırım teşvik kapsamına alınacağını açıklamasının ardından, İTHİB Başkanı İsmail Gülle “Sektörümüz 2017’de 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Buradan söz veriyoruz. 2018’de ihracatımızı 12 milyar dolara çıkaracağız” dedi. Türkiye’nin kalkınması için ihracatın önemine dikkat çeken Bakan Zeybekci, geçmişte ihracat seferberliği kapsamında ilk adımı atanın ise tekstil sektörü olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’de tekstilin sonu asla ve asla gelmeyecek” dedi. Türkiye’nin büyümesinin bu yıl da 2017 gibi güçlü olacağına işaret eden Bakan Zeybekci, 2018 yılında ihracatın iki haneli büyüyeceğini vurguladı. Kendilerine başvurmuş ve sonuçlanmış 125 milyar liranın üzerinde yatırım teşvik belgesinin yatırımcılara verileceğini açıklayan Zeybekci, “2018 ve 2019’da 7-8 sektörde 20’nin üzerinde firma 125 milyar liralık yatırım yapacak. Bu yatırım en çok cari açık verilen alanlarda yapılacak. Öte yandan sizlere bir müjde vereyim. Tekstil ve hazır giyim sektörü de yatırım teşvik kapsamına alınacak” diye konuştu. Sektörün yoğun ilgi gösterdiği gecede ihracat performansı ile ilk sırayı AKSA Akrilik A.Ş. alırken, en fazla ülkeye ihracat yapan firma Kadifeteks, en çok katma değer üreten Roja Brode Sanayi ve ihracatını en fazla artıran S3 İplik Sanayi ise özel ödül aldılar.
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