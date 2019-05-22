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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.05.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

"Tekstil ve hazır giyim göz bebeğimiz, desteğe hazırız"

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"Tekstil ve hazır giyim göz bebeğimiz, desteğe hazırız"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Tekstil bizim göz bebeğimiz, hazır giyim de bizim göz bebeğimiz. Önümüzde hedefler var. Bu hedefleri gerçekleştirmeliyiz. Biz devlet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin ihracatının 168 milyar dolara ulaştığını, hazır giyimin bunda yüzde 11 paya sahip olduğunu belirterek, "Tekstil bizim göz bebeğimiz, hazır giyim de bizim göz bebeğimiz. Önümüzde hedefler var. Bu hedefleri gerçekleştirmeliyiz. Biz devlet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Turagay, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) iftarı ve ödül töreninde tekstil ve hazır giyim sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konfeksiyon ve hazır giyim ihracatının Türkiye'nin ihracatına destek verdiğini ifade eden Turagay, "Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız 17,6 milyar dolara ulaşmış. Ben ilk memuriyete başladığım zaman 1 milyar dolarlar bile bize hayal geliyordu. O kadar yüksek bir artış var ki hazır giyim 80'lerde, 90'larda ve 2000'li yıllarda Türkiye'nin ihracatının lokomotifiydi." diye konuştu.

Sektörün ülkenin ihracata dayalı büyüme stratejisinin gelişmesine önemli katkıda bulunduğunu yineleyen Turagay, Türkiye'nin ihracatının 168 milyar dolara ulaştığını, hazır giyimin bunda yüzde 11 payı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin dünyada en fazla ihracat yapan 37. ülke konumunda bulunduğunu belirten Turagay, ülkenin hazır giyim alanında dünyanın en büyük 6. ihracatçısı olarak kendini kanıtladığını söyledi.

"BİRBİRİMİZİ AŞAĞI ÇEKMEDİĞİMİZ SÜRECE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATARIZ"
Turagay, hazır giyimin önemini bildiklerini dile getirerek, bu sektörün kendileri için daima önemli olacağını ifade etti.
Turagay, "Tekstil bizim göz bebeğimiz, hazır giyim de bizim göz bebeğimiz. Önümüzde hedefler var. Bu hedefleri gerçekleştirmeliyiz. Biz devlet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ağustos ayında sayın bakanımızla birlikte ihracat stratejisini açıklayacağız. İhracat stratejisinde artık ihracatta yeni bir başarı hikayesi yazmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bu stratejiyle birlikte ihracatımızı bir dalga boyu daha artıracağız. Bunlar için de özel sektör-kamu iş birliğine ihtiyacımız var. Beraber olduğumuz sürece, birbirimizi aşağı çekmediğimiz sürece bu ortamda biz çok daha büyük başarılara imza atarız."

Bakan Yardımcısı Turagay, ihracat yapan iş insanlarının birer gizli kahraman olduğunu belirterek, hazır giyim ve konfeksiyon alanında çalışma yapan tüm paydaşlara tebriklerini iletti.

"İHRACATTA HEDEF KISA SÜREDE 200 MİLYAR DOLAR"
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tekstil ve hazır giyim sektöründe başarılı olan her iş insanının başka sektörlerde de başarılı olacağını söyledi.

İhracat çevreleri olarak "kazandık, kazandırdık" sözünü anlamlı kıldıklarını ifade eden Gülle, "Bugün kazandıklarımızla, kazandırdıklarımızla gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Bu ülkeye ve bu ülkenin insanına çok şey verdiniz. O yüzden sizlerle iftihar ediyoruz." dedi. TİM olarak art arda Türkiye ihracatının Cumhuriyet tarihi rekorlarını açıklama gururunu yaşadıklarını ifade eden Gülle, bunda emeği bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Ağustos ayında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ihracat stratejisini açıklayacaklarını aktaran Gülle, sektörlerin beklentilerini gerçekleştirmek için ekonomi yönetimiyle sıkı bir çalışma içinde olduklarına işaret etti.

Gülle, Türkiye'nin 2019'u 180 milyar doların üstünde ihracatla tamamlamasını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"İhracatta hedef kısa sürede 200 milyar dolar. 100'lerden sıkıldık, 100'ü geçelim artık, 200 olsun. Ancak bir şey var; Türkiye'nin ihracatı giderken hazır giyim ihracatını aynı paralellikte artıramıyoruz. Burada bir duraklamaya girdik. Buradan akılla çıkmamız gerekiyor. Yeni strateji ve yeni yol haritasıyla çıkmamız gerekiyor.

Farkındaysanız 5 senedir katma değerli markalı ihracata rağmen ki onun etkisiyle belki görmüyoruz, buradan çıkamadık. Bundan sonraki süreçte başkanımızla birlikte bunun da çalışmasını yapıyoruz ve ihracatımızı hemen 20'li rakamlara ve daha sonra da 33 milyar dolara götürmemiz gerekiyor. Bu bizim olmazsa olmazımız."

"ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI AÇISINDAN İKİNCİ BÜYÜK SEKTÖRÜZ"
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, Türk moda endüstrisinin amiral gemisi İHKİB'in tüm çalışmalarını ortak akılla yaptığını, tüm stratejilerini de bu anlayışla belirlediğini söyledi.

Eğitimde, tasarımda ve başka birçok alanda Türkiye’ye örnek olduklarını anlatan Gültepe, şu bilgileri verdi:
"Öncü ve örnek çalışmalarımızın meyvelerini ihracatta da topladık. İHKİB’in kurulduğu tarihten bugüne hazır giyim ihracatımızı 18 kat artırarak 1 milyar dolardan 18 milyar dolar sınırına çıkardık. Bu ihracatın yüzde 75’inden fazlasını da İHKİB üyeleri, yani sizler yapıyorsunuz. Hazır giyim sektörü olarak ülke ekonomisine katkı açısından ikinci büyük sektörüz. Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 2,5’ini, imalat sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 6’sını, imalatta iş gücünün yüzde 14’ünü,toplam ihracatın yüzde 11’ini biz sağlıyoruz."

"İLAVE 1 MİLYON İSTİHDAMIN 140 BİNİNİ BİZ SAĞLADIK"
Gültepe, başarının karşılığını bulduğunda çok daha fazla anlam kazandığını dile getirerek, sektör olarak ortaya koydukları özverili çabanın karşılığında tüm sektörün, ihracatın ve ülkenin kazandığını söyledi.İşsizliğin önemli bir sorun haline geldiği bu dönemde istihdamda rekor üstüne rekor kırdıklarını ifade eden Gültepe, şöyle konuştu:

"Ağustos - Aralık 2018 dönemimde her ay ortalama ilave 5 bin insanımızı iş sahibi yaptık. 2018’i üretimde 525 bin kişilik rekor istihdam ile kapattık. 2018’de tek rekorumuz istihdamda değildi. 16 milyar dolarla net döviz getirisiyle de rekorumuzu yeniledik. Yıllardır olduğu gibi cari açığın çok daha büyümesini yine biz engelledik. 2018’de büyümede de fark yarattık. İmalat sanayi yüzde 1,5 büyürken sektörümüz yüzde 4,7 büyümeye imza attık. Son 5 yıllık yatırım teşvik kapsamında yaratılan ilave 1 milyon istihdamın 140 binini biz sağladık."

"POTANSİYELİMİZİ YETERİNCE HAREKETE GEÇİREMEDİĞİMİZİ SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"
Dünya hazır giyim ihracatının yüzde 3,3’ünü gerçekleştirdiklerini aktaran Gültepe, "Oysa ki Türkiye olarak dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 0,98, yani yüzde 1 bile değil. Bu rakamlar sektörümüzün Türkiye ihracattaki önemini ortaya koyuyor. Türk moda endüstrisi olarak iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak potansiyelimizi yeterince harekete geçiremediğimizi söylemek zorundayım. Dünya ticaretinde oyunun kuralları değişiyor. Rekabetin karmaşık hale geldiği bu dönemde ortalama 18-19 dolar kilogram birim fiyatı ile hedeflerimize ulaşabilmemiz çok kolay değil."

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