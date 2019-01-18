Tekstil sektöründen ilave gümrük vergisi açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTekstil sektöründen ilave gümrük vergisi açıklaması
GeriEkonomi Tekstil sektöründen ilave gümrük vergisi açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
18.01.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Tekstil sektöründen ilave gümrük vergisi açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekstil sektöründen ilave gümrük vergisi açıklaması

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz: "Yıllık 1,3 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirilen pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklerin ithalatına yüzde 5 ila 8 arasında değişen oranlarda İlave Gümrük Vergisi getirildi" açıklamasında bulundu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, "Yıllık 1,3 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirilen pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklerin ithalatına yüzde 5 ila8 arasında değişen oranlarda İlave Gümrük Vergisi getirildi." ifadelerini kullandı.

İTHİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öksüz, iplik sektöründe ithalat kaynaklı haksız rekabet baskısı ile karşı karşıya kaldığını 10 yılı aşkın süredir Türkiye Tekstil Sektör Kurulu ve İTHİB olarak bakanlık ve kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.

Öksüz, şunları kaydetti:
"16 Ocak 2019 itibarıyla tekstil ve ham maddeleri sektörümüzün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi için önemli bir adım atıldı. Sektörümüzün ana hammaddelerinden biri konumunda bulunan ve yıllık 1,3 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirilen pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklerin ithalatına yüzde 5 ila 8 arasında değişen oranlarda İlave Gümrük Vergisi getirildi. 2008 yılında tekstil ve hazırgiyim sektörlerindeki bir çok ürün grubu yüzde 30'lara varan oranda İlave Gümrük Vergisi ile koruma altına alınmış ancak iplik korunan ürün gruplarının arasına maalesef alınmamış, sektörümüzde, milyonlarca dolarlık yatırımlar ile kurulan birçok iplik fabrikası bu süreçte kapanmak zorunda kalmıştır.  İthalat kaynaklı haksız rekabet baskısı ile karşı karşıya kaldığımız pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklere yüzde 5 ila 8 arasında değişen oranlarda getirilen İlave Gümrük Vergisi için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan olmak üzere ilgili tüm taraflara teşekkür ederiz.  Ancak sektörümüzden aldığımız geri dönüşlerde, ucuz işgücü ve enerji maliyetlerine sahip küresel rakiplerimizde pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden iplik ihracatına devlet sübvansiyonları da sağlanıyor olması sebebiyle getirilen İlave Gümrük Vergisi oranlarının yeterli olmadığı endişesi oluşmuştur. Bu gerekçeler ışığında Ticaret Bakanlığımızın pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden iplik ithalatına getirdikleri İlave Gümrük Vergilerini, sektörümüzün beklentilerini göz önüne alarak yükseltecek şekilde yeniden değerlendirmelerini talep ediyoruz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Dönmez: Çocuklar "enerji dedektifi" olacak

Ticaret Bakanı Pekcan 2018 yılı oyun yazılımı ihracat rakamlarını açıkladı

Bakan Pakdemirli duyurdu: Sıkı takip geliyor

Son dakika... Bakan Varank açıkladı: 5 milyon TL’ye kadar destek vereceğiz