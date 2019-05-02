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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.05.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

Tekstil mühendisliği seçene asgari ücret kadar burs

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Tekstil mühendisliği seçene asgari ücret kadar burs

İTHİB, İHKİB ve İDMİB öncülüğünde bir araya gelen 12 ihracatçı birliği ve TTSİS ile YÖK arasında imzalanan protokole göre, üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, tekstil mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs imkanından faydalanacak.

Tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokole göre, üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, tekstil mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs imkanından faydalanacak.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) açıklamasına göre, İTHİB, İHKİB ve İDMİB öncülüğünde bir araya gelen 12 ihracatçı birliği ve TTSİS ile YÖK, Türkiye’de tekstil ve deri mühendisliğinin algısını yükseltmek ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için üniversitelerle el ele verdi.

Üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilerin tekstil mühendisliğini seçmesi durumunda asgari ücret tutarında karşılıksız burs verilmesini öngören protokol, Ankara’da tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalandı.

Tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalanan protokolün töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçen yıl yıl yaklaşık 30 milyar dolar ihracat gelirine ve Türkiye'nin toplam istihdamında ortalama yüzde 6 paya sahip, ekonomik rekabette önemli bir rol oynayan tekstil ve deri sektörlerine beceri niteliği yüksek mühendisler kazandırmak amacıyla tekstil, hazır giyim ve deri sektörünün birlik ve işveren temsilcileri ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Yeni YÖK olarak üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması hususunda sektör temsilcileri ile sürekli temas halinde olduklarını aktaran Saraç, şunları kaydetti:

"Tekstil, hazır giyim ve deri sektörleri, ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında öncü sektörlerimiz
arasında yer alıyor. Yükseköğretimden endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla sektör temsilcilerimizle iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında beceri yetkinliği yüksek mezunlarımız iş dünyasına kazandırılacak ve aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesine önemli katkılar sunulacak. Tekstil ve deri mühendisliğini tercih eden öğrencilerimize gerekli şartları sağlamaları halinde değerli sektör temsilcileri tarafından eğitim bursu verilecek ve istihdam garantisi sağlanacak. Öğrencilerimiz için iş yeri eğitimlerinin artırılması, staj eğitimlerinin geliştirilmesi hususlarında sektör temsilcilerimizle iş birliklerimiz de devam edecek."

"3 SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ SORUNU NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ"
Protokolü tekstil sektörü adına İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, hazır giyim sektörü adına İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve deri sektörü adına İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak imzaladı.  Yapılan ortak açıklamada, yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 2018’de 30 milyar dolara yakın ihracata imza atan 3 sektörün en önemli sorununun nitelikli iş gücü olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Katma değerli üretimi ve verimliliği artırmak için eğitimli iş gücü hayati önem taşıyor. Diğer taraftan dünyada üretim teknolojileri hızla Endüstri 4.0’a evriliyor. Türkiye’nin tekstil, hazır giyim ve deri sektöründeki rekabet gücünü ve oyun kurucu rolünü sürdürebilmesi için bir yandan mevcut altyapıyı yeni teknolojilere entegre ederken, diğer taraftan da Endüstri 4.0 tabanlı tesislerin hızla kurulması gerekiyor. Hem verimliliği artırmak hem de sektörü Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirmek için iyi yetişmiş nitelikli mühendislere ihtiyaç var. Oysa Türkiye’de tekstil mühendisliğine ilgi her geçen yıl azalıyor. 2018’de öğrenci yerleştirilen 13 tekstil mühendisliği fakültesindeki 542 kontenjanın sadece 228’i doldu. Sadece 3 fakültenin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı 2018’de, tekstil mühendisliğini tercih eden en başarılı öğrenci sıralamada 90 binlerde yer aldı. Bu negatif algıyı değiştirmek ve nitelikli tekstil mühendisleri yetiştirmek için sektör üzerine düşeni yaparak elini taşın altına koydu. Sektörün gelecek vizyonu ile örtüşmeyen tablonun, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından imzalanan protokolle değişeceğine ve bu yıldan itibaren tekstil mühendisliğine ilginin artacağına inanıyoruz."

BAŞARILI ÖĞRENCİYE İŞ GARANTİSİ
Protokole göre, üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, tekstil mühendisliğini tercih etmesi halinde her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs alacak. 20?50 bin arasında olan adaylar net asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki adaylar ise net asgari ücretin yüzde 50’si oranında karşılıksız burs imkanından yararlanacak. Eğitim sürecinde çalışma hayatına hazırlanabilmeleri için öğrencilere işletmelerde uzun dönemli staj imkanları sunulacak. Ayrıca başarılı öğrencilere iş garantisi verilecek.

Tekstil ve deri mühendisliğinin algısını yükseltecek projeye destek veren ihracatçı birlikleri şunlar:
"İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği."

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