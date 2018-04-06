Tekstil ihracatçılarının ilk kadın başkanı belli oldu

2002 yılında Deniz Ormancıoğlu’nun Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanlığı'na seçilmesinden 16 yıl sonra, Pınar Taşdelen Engin, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı oldu. Engin Türkiye’de ikinci, tekstil sektöründe ise ilk kadın ihracatçı birliği başkanı olarak tarihe geçti.

Tek liste girilen seçimde 77 oyun tamamını alarak UTİB Başkanı olan Pınar Taşdelen Engin, “8 yıldır UTİB yönetim kurulunda, 4 yıl da başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Dolayısıyla sektörün sorunlarını, hedeflerini, yakından biliyorum. Yeni dönemde de daha önce olduğu gibi sektör için çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

Türk tekstilinin önemli temsilcilerini bünyesinde barındıran Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nde (UTİB) bir yeniliğe daha imza attı. İhracatçı birliklerinde kadın üye tartışmasının yoğun yaşandığı günümüzde 8 yıldır UTİB yönetiminde çeşitli görevlerde bulunan Pınar Taşdelen Engin, tekstil ihracatçılarının ilk kadın başkanı oldu. Geçtiğimiz dönemde başkanlık görevini yürüten İbrahim Burkay yönetiminde başkan yardımcısı olarak da görev yapan Engin, yapılan genel kurulda kullanılan 77 oyun tamamını alarak Başkanlık göreve seçildi.

TEKSTİL İHRACATÇILARIN BİRLİKLERİNİN İLK KADIN BAŞKANI

2002 yılında Deniz Ormancıoğlu’nun Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanlığı'na seçilmesinden 16 yıl sonra, UTİB Başkanlığına seçilen Pınar Taşdelen Engin, Türkiye’de ikinci, tekstil sektörünün ise ilk kadın ihracatçı birliği başkanı olarak tarihe geçti.

RAKİP ÇIKMADI, TÜM OYLARI ALDI

Tek listeyle gidilen seçim sonucunda dört yıllığına göreve seçilen Engin, yaptığı açıklamada kendisine duyulan güvenden ötürü tüm üyelere teşekkür etti. 2010 yılından itibaren UTİB yönetiminde görev aldığını ve UTİB’in başarıyla hayata geçirdiği çok önemli projelere katkı sağladığını kaydeden Engin, “UTİB, özellikle ihracata dayalı kalkınma noktasında yurt içinde ve yurtdışında çok önemli projeleri hayata geçirdi. Öyle ki bu çalışmalarımız sektörümüz tarafından takdirle karşılanırken, diğer sektörler tarafından da örnek alındı. “Bursa’nın tekstil ve konfeksiyon merkezi olması yanında; Ar –Ge Proje Pazarı, tasarım yarışmaları, sektör içi arama konferansları, uluslararası fuarlara milli katılım organizasyonları gibi sektörün ufkunu açan ve aynı zamanda üretim ve ihracata da katkı sağlayan çalışmalarımıza daha da artan bir enerjiyle devam edeceğiz” diye konuştu.

Sektörde yeni neslin rolünün artması gerektiğinin de altını çizen Pınar Taşdelen Engin, “UTİB olarak gençlerin sektörümüzdeki etkisinin yadsınamayacağını düşünüyoruz. Bu sebeple düzenlediğimiz etkinliklerimizde onların sektörde daha aktif rol almalarını sağlıyoruz. Çünkü tekstil sektörünün gençler açısından cazip hale gelmesi, bizler için büyük önem taşıyor. Onların bu sektörde kendilerine hedefler koymalarını, kariyer planları yapmalarını ve sektöre yenilikler kazandırmalarını amaçlıyoruz.” dedi.

2018 İHRACAT HEDEFİ 1.6 MİLYAR DOLAR

Türkiye tekstil sektörünün 2017 yılını 8.1 milyar dolar ihracatla kapattığını, bunun 1,2 Milyar dolarının UTİB üyesi firmalarca gerçekleştirildiğine dikkat çeken Engin, Özellikle yüksek katma değerli ürün ihracatını artırma konusundaki çalışmalara yeni dönemde de hız vererek UTİB’in ihracat rakamlarını 1,6 milyar dolar seviyesine çıkaracaklarını söyledi.

TİM TAVSİYE KARARI ALMIŞTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Mart ayında yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Nisan ayında gerçekleştirilecek birlik seçimlerinde yönetim ve denetim kurullarında en az iki yönetim kurulu üyesinin ve bir denetim kurulu üyesinin kadın olması yönünde tavsiye kararı almıştı. Tüm birliklere bir yazı gönderen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Ülkemizde kadınların iş gücüne katılma oranı 2007 yılında yüzde 23,6 iken 2017 yılında yüzde 34,2’ye yükselmiştir. Toplumsal hayatın yanı sıra, ticarette de ağırlığını her geçen gün artıran kadınların, yeni dönemde ihracat camiasında da daha fazla sorumluluk almasını istiyoruz” demişti.