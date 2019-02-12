Teknoparklardan 4 milyar dolara yakın ihracat

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, teknoparkların Türkiye ekonomisi için önemine dikkati çekerek, "Türkiye'de 2001 yılında iki teknoloji geliştirme bölgesi varken bugün 84 teknopark var ve bunların 61’i halihazırda aktif. Şimdiye kadar teknoparklarımızda 4 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildi. 119 milyar liralık satış gerçekleştirildi. 5 binin üzerinde teknopark firmamızda halihazırda 40 binin üzerinde araştırmacımız çalışıyor." dedi.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle, Türkiye'nin fikirden ürüne dijital süreçlerle yürütülen kapsamlı dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ törenle açıldı.

Törende bir konuşma yapan Kacır, Türkiye'nin yenilikçi teknolojileri geliştirme konusunda başarılı adımlar attığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak son dönemde Ar-Ge ve inovasyon konusundaki çalışmaları Milli Teknoloji Hamlesi başlığıyla çerçevelediklerini belirten Kacır, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirerek, dünya pazarlarında rekabet üstünlüğü sağlaması için yürütülen çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Kacır, şunları kaydetti:

"Milli Teknoloji Hamlesi derken neyi kastediyoruz? Temelde bağımsızlığımız için stratejik değer taşıyan, olmazsa olmaz ürünlerin milli ve özgün olarak geliştirilmesi ve üretilmesi ve bunun yanında bizi dünyada ekonomik yarışta öne çıkaracak yüksek katma değerli ürünlerin önceliklendirilerek, kamu tarafından desteklenilerek milli ve özgün üretimlerin gerçekleştirilmesidir. Milli Teknoloji Hamlesi’nde bu ekosistemin en önemli bileşeni diyebileceğimiz teknoparklar, teknoparklar bünyesindeki kuluçka hızlandırma merkezlerimiz, atölyeler, dijital merkezler çok büyük bir yer tutuyor."

İş fikirlerinin hayata geçmesinde prototip üretimi aşamasının önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Kacır, bu aşamanın ardından seri üretimin ve markalaşmanın geldiğini hatırlattı.







"BÜTÜN GAYRETİMİZİ BU EKOSİSTEMİ GÜÇLENDİRME YÖNÜNDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Ar-Ge ve inovasyon konusunda gelecek vadeden teknoparkların Türkiye'nin kalkınmasına önemli destekler sağladığını anlatan Kacır, girişimcilik ekosistemini bütüncül bir bakış açısıyla desteklediklerini söyledi.

Kacır, "Bütün gayretimizi bu ekosistemi güçlendirme yönünde sürdürüyoruz. Bakanlığımız bir yandan teknoloji geliştirilme bölgelerinin kuruluşlarına destek oluyor. Türkiye'de 2001 yılında iki teknoloji geliştirme bölgesi varken bugün 84 teknopark var ve bunların 61’i halihazırda aktif. Şimdiye kadar teknoparklarımızda 4 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildi. 119 milyar liralık satış gerçekleştirildi. 5 binin üzerinde teknopark firmamızda halihazırda 40 binin üzerinde araştırmacımız çalışıyor." bilgilerini verdi.

Bakanlık olarak teknoloji geliştirme bölgelerine bugüne kadar 984 milyon lira doğrudan destek verdiklerini aktaran Kacır, bakanlığın 2017'de yaptığı sıralamada bütün teknoloji geliştirme bölgeleri arasında İTÜ ARI Teknokent'in birinci sırada yer aldığını hatırlattı.

Mehmet Fatih Kacır, "Ben hem rektörümüzü hem teknopark yöneticilerimizi hem de bütün bu sürece katkı veren girişimcilerimizi yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.



"EKİBİME VE ARKADAŞLARIMA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, açılışı yapılan İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ'nin Türkiye girişimcilik ekosistemine hayırlı olmasını diledi.

Önceden prototip üretmek isteyen girişimcilerin Karaköy'deki Selanik Pasajı'na gittiğini hatırlatan Karaca, "Artık Selanik Pasajı'nı buraya getirdik diyebilirim. Çünkü burada 0'dan üretim söz konusu, her şeyi üretmek söz konusu. Sanayiciye transfer de mümkün olacak inşallah. Yani know-how merkezi burası. Bunların çoğalması dileğiyle diyorum. Gerçekten bu tür yerleri sadece İTÜ yapmasın, diğerleri de yapsın. Duyuyorum duayen okullarımız da yapıyor ama bunların Anadolu'nun her yerinde olması, yaygınlaşması lazım." diye konuştu.

İTÜ'nün inovasyon konusundaki görevinin Türkiye sınırlarını aştığını anlatan Karaca, "Biz artık hedefi sadece Türkiye'de değil, Balkanlar'da, Orta Asya'da, MENA Bölgesi'nde hedefi büyüttük. Amerika'ya da gidiyoruz, orayı da içten keşfediyoruz. O açıdan burada ekibime ve arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum, böyle bir yer oluşturdukları için. Tabii ki en büyük teşekkürüm finans desteğiyle bizim her zaman yanımızda olan bakanlığa ve kalkınma ajansına (İSTKA) teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.







HEDEF BİR YILDA BİNİN ÜZERİNDE PROTOTİP

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp de İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ'nin pek çok endüstrinin ihtiyaçlarına cevap vereceğini ifade ederek, bir yılda binin üzerinde prototip üretimi, 50'nin üzerinde endüstriyel tasarım ve 2 binin üzerinde kişiye hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Tunçalp, inşaat ve cihaz parkuru için toplam yatırım tutarının 3 milyon 825 bin lira olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı. Kacır, Karaca, Tunçalp ve beraberindeki diğer ilgililer tesisi gezerek girişimcilere sunulan olanaklarla ilgili bilgi aldı.