Teknoparklardan 4 milyar dolara yakın ihracat
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, 5 binin üzerinde teknopark firmasında 40 binin üzerinde çalışan olduğunu ve 4 milyar dolara yakın ihracatın yapıldığını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'de bulunan Teknopark'lara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Kacır "Türkiye'de 2001 yılında iki teknoloji geliştirme bölgesi varken bugün 84 teknopark var ve bunların 61’i halihazırda aktif. Şimdiye kadar teknoparklarımızda 4 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildi. 119 milyar lira satış gerçekleştirildi. 5 binin üzerinde teknopark firmamızda halihazırda 40 binin üzerinde araştırmacımız çalışıyor. Milli Teknoloji Hamlesi temelde bağımsızlığımız için stratejik değer taşıyan, olmazsa olmaz ürünlerin milli ve özgün olarak geliştirilmesi ve üretilmesidir" dedi.
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise "Gerçekten bu tür yerleri (İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ) sadece İTÜ yapmasın, diğerleri de yapsın. Duyuyorum duayen okullarımız da yapıyor ama bunların Anadolu'nun her yerinde olması, yaygınlaşması lazım" dedi.
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