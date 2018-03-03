Teknolojinin şampiyonlar ligine çıktı

MOBİL iletişim teknolo-jilerinin geliştirilmesi konusunda Türk şirketleri isimlerini dünyada duyuran önemli yeniliklere imza atıyor. Buna başarılı örneklerden biri Türk Telekom’un araştırma geliştirme alanındaki iştiraki Argela oldu. Argela’nın Silikon Vadisi merkezli şirketi Netsia, dünyanın en büyük mobil iletişim operatörleri Telefonica, Verizon ve Orange gibi firmalarla işbirliği yaparak geliştirdikleri yeni nesil teknolojileri ihraç ediyor. İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen ve Türk Telekom’un davetlisi olarak gittiğimiz Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) bir araya geldiğimiz Argela’nın Telekom Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdürü Selim Sarper, mobil iletişim şebekeleri için geliştirdikleri sanal ve programlanabilir dilimleme teknolojisi ProgRAN’dan bahsederek, “Dünyadaki telekomünikasyon teknolojilerine çok önemli katkılar yapıyoruz. Bu teknoloji için Telefonica, Verizon ve Orange gibi dev şirketlerle işbirliği yapıyoruz. ProgRAN düşündüğümüzün ötesinde bir ilgi görüyor dünya piyasasında. Şampiyonlar ligi seviyesindeyiz. Türk mühendisliğini somut olarak dünyanın hizmetine sunmanın onurunu yaşıyoruz” dedi. ProgRAN hakkında bilgiler paylaşan Sarper, şunları söyledi:

EN İYİ MÜDAHALE

“Doğu illerinden birinde bir ameliyat yapıldığını ve doktorun da İstanbul’da olduğunu düşünelim. Geliştirdiğimiz ProgRAN sayesinde, doktora ve ameliyat odasına özel olarak tasarlanmış bir 5G ağı sağlanabilecek. Bu ağ, doktorun uzaktan ameliyata kesintisiz bir şekilde müdahale edebilmesi için gerekli kapasite ve hız ihtiyacını karşılayacak. Robotlarla yönetilen ve üretim sürecinde hızlı karar almanın önemli olduğu büyük bir fabrika düşünelim. ProgRAN teknolojisi sayesinde üretim müdürü dünyanın herhangi bir yerinden kesintisiz ve en yüksek kalitede veri transferini gerçekleştirip robotların çalışma kodlarını değiştirebilecek ve dolayısı ile üretime uzaktan ve en iyi kalitede müdahale edebilecek. Bir başka örnek olarak Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe maçındaki seyircilerin maçtaki görüntüleri internete yüklediğini düşünün. Aynı anda televizyon kanalları da maçı canlı yayınlıyor. ProgRAN sayesinde televizyon kanallarına ayrı bir ağ sağlanarak kesintisiz ve yüksek hızlı veri transferi mümkün olacak.”

CARİ AÇIĞI AZALTIYOR

ARGELA’nın, ULAK projesi ile yerli baz istasyonu geliştirdiğini ve Türkiye’nin cari açığının azalmasına katkı sağladığını belirten Selim Sarper, “Argela’nın üzerinde çalıştığı akıllı yazılımlar baz istasyonlarına otomatik olarak yüklenecek ve böylece operatörler zamandan tasarruf sağlayacak. Bu özellik ile ayrıca kurulum süreçlerinde oluşabilecek hatalar da en aza inecek. Yerli baz istasyonları, operatörlere daha verimli bir modelde hizmet sunacak. Enerji tasarrufu da sağlayarak pek çok alanda operatörün ve en nihayetinde tüketicinin maliyetlerini azaltmasına imkan tanıyacak” dedi.

UÇTAN UCA GÜVENLİK İÇİN ‘MİLAT’

ÜZERİNDE çalıştıkları uçtan uca güvenlik odaklı diğer bir proje olan Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLAT) Projesi’ne değinen Selim Sarper, “5G teknolojisi ile çalışan milli ve güvenli bir ağ altyapısı inşa ediliyor. Uçtan uca, özgün, tamamen milli, güvenli bir 5G altyapısı kurulacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından başlatılan bu projede, Argela, analizden tasarıma ve ürünü geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede ve tüm süreçlerde tek şirket olarak yer aldı” dedi.