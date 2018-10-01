Teknolojik yalıtım önerisi
Türkiye’de ilk kez Hürkuş’un iklimlendirme sisteminde kullanılan ve -200 ile +1200 derece arasında sıcaklığa dayanabilen yalıtım malzemesi silika aerojelin, son günlerde peş peşe gelen fabrika yangınlarına karşı da kullanılması gündeme geldi.
TÜBİTAK’ın stratejik ürün desteğiyle silika aerojelde Türkiye’yi dünyanın dördüncü üreticisi konumuna getiren Yalteksan’ın Ticaret Müdürü Hasan Ekiz, “Yanıcı ve parlayıcı depoların bulunduğu tesisler aerojelle yalıtılırsa, büyük faciaların önüne geçeriz. İstanbul OSB itfaiyesiyle görüştük, ruhsatlandırmada yalıtım şartı getirmelerini istedik” dedi.
200’E YAKIN FABRİKA
Son sekiz ayda İstanbul’da 80’in üzerinde, Türkiye genelinde de 200’e yakın fabrikada yangın çıkarken, yangınların büyük bölümü boya, petrokimya, plastik ve tekstil fabrikalarında meydana geldi. Türkiye genelinde son 10 yılda ise fabrika yangını sayısının bin 500’ün üzerine çıkması, gözleri kritik tesislerde alınacak önlemlere çevirdi. Tesis güvenliğinin yanı sıra meydana gelen hasarların karşılanması sürecinde sigorta firmalarıyla fabrika sahipleri arasında sorunlar yaşanırken, yalıtım malzemesi silika aerojelin bu tür yangınların önüne geçebileceği öne sürüldü. Türkiye, Levron markasıyla silika aerojeli dünyada üretebilen dördüncü ülke olurken, Hürriyet aerojelli keçenin ilk kez TUSAŞ’ın ürettiği eğitim uçağı Hürkuş’ta kullanıldığını duyurmuştu.
İTFAİYE İLE GÖRÜŞTÜK
Ürünün TÜBİTAK’ın “stratejik ürün” desteğiyle sekiz yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından seri üretim aşamasına geldiğini belirten Yalteksan Ticaret Müdürü Hasan Ekiz, son dönemde artan fabrika yangınlarına dikkat çekti. Son olarak birkaç gün önce Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir akü fabrikasının yandığını hatırlatan Ekiz, şunları söyledi: “Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu depolarda alınan koruma ve güvenlik önlemleri yetersiz kalıyor. Sık sık görüyoruz, milyon dolarlık tesislerimiz yanıyor. İstanbul’da Organize Sanayii Bölgesi’nin itfaiyesiyle yakın zamanda bir görüşmemiz oldu. Bu tür tesislerin ruhsatlandırması sırasında itfaiyenin onayı isteniyor. İtfaiye yönetimine yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu depoların izolasyonuyla ilgili yalıtım şartı getirmeleri konusunda teklifimiz oldu. Şu an bu teklif üzerinde değerlendirme yapılıyor. Bu tür depoların bulunduğu tesislerde Levron silika aerojelli keçe ile yalıtım yapılırsa, ola ki bir yangın çıktı. Ortama bulaşması mümkün değil. Dışarısı yansın, yanında oturup çayınızı içebilirsiniz.
Hatırlarsınız deprem olduğunda TÜPRAŞ’ın belirli yerlerinde yangın çıkmıştı, facialar yaşandı. Bütün kimya ve petrokimya tesislerinin bu önlemi alması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi’yle de görüşeceğiz. Pek çok petrokimya tesisi İstanbul’da, yanıcı parlayıcı depo ve antrepolar da Körfez’de olduğundan bu önlemleri almalıyız. Öte yandan, boğazlarımızdan çok yüksek tonajlı hampetrol, akaryakıt, LPG ve LNG tankerleri geçiyor. Bir yerde kıvılcım çıkmış olsa İstanbul havaya uçar. Yangın çıkma olasılığı bulunan motorun ve makine dairesinin izolasyonu yapılmış olsa, o çıkan yangın orada kalır. Geminin kritik bölgelerine ulaşamaz.”
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