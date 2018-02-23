Teknoloji ve tasarım teması ile kurgulanmalı

EDİRNE’nin potansiyel şehirler arasında olduğunu dile getiren Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Edirne’nin potansiyeli çok çok daha büyük... Biz de bunun bilincindeyiz. Bu nedenle Faruk Göksu Hocamızla ortak kurduğumuz Kentsel Vizyon Platformu tarafından hazırlanan Edirne Vizyon Planı; Edirne’nin hem bölgesel hem de kentsel ölçekte geleceğinin nasıl kurgulanacağına ilişkin strateji ve projeleri kapsamakta. Batı ve Doğu kültürlerinin buluşma kenti olan Edirne, Balkanlar ile Anadolu arasındaki buluşma noktası, ortak payda. Bana göre bu özelliği nedeniyle, bütünleştiricilik rolünü daha fazla üstlenmeli” dedi.

TARİHİ ÇOK GÜÇLÜ

Erden Timur, Edirne ile ilgili şu bilgileri verdi: “Tarihi biraz geriye saralım, Edirne deyince; Osmanlı’ya 90 yıl boyunca başkentlik yapmış, Fetret Devri’nin ardından Şehzade Sultan Murat’ı olgunlaştırıp Osmanlı’nın yeniden ayağa kalkışına zemin hazırlamış, 1800’lü yıllarda İstanbul, Paris ve Napoli’den sonra Avrupa’nın üçüncü büyük şehri olmuş, İstanbul ve Bursa’dan sonra Osmanlı eserleri bakımından en zengin üçüncü şehirden söz ediyoruz. Edirne, aynı zamanda Rumeli’nin gözbebeği bir serhad şehridir. Geçen gün bir yerde okumuştum. Diyor ki; ‘Osmanlı tarihinde Edirne adının geçtiği yerler silinse Osmanlı tarihi kalbura döner.’ Bu şehir; ticaretin de başkentidir. Bir zamanlar Mısır’dan ve Ege adalarından gelen mallar Enez limanı yoluyla Edirne’ye getirilir buradan da İstanbul’a ve tüm Anadolu’ya dağıtılırdı. Edirne daha o zamanlar yerli ve yabancılar açısından bir ticaret merkeziydi.

İLK 100 ARASINDA

Gelelim bugüne... Biraz araştırdım ve Edirne’yi gezdim, dostlara sordum. Edirne tam anlamıyla yaşanılacak bir şehir. Barınmadan yeme içmeye kadar tüm hayatı size neredeyse ‘geliş fiyatına’ sunuyor. Yakın çevremde, Edirne’de bir süre yaşamış hiç kimse tanımıyorum ki, Edirne’yi özlemesin. Kimi kubbesinde sonsuzluğu arar ve Selimiye’yi özler. Kimi tarihi, yeşili, denizi özler, Sarayiçi’ne, Meriç’e, Enez’e atar kendini. Edirne, geçen yılın 10 aylık diliminde tam 2.7 milyon turist ağırladı. Antalya ve İstanbul’un ardından en fazla turist çeken üçüncü Türkiye Cumhuriyeti şehri oldu. Dünyada ise en fazla turist çeken 61’inci şehir olarak uzun zamandır ilk 100 dünya kentinden biri.

SINIR KENTİ ÖZELLİĞİ

Edirne aynı zamanda Mimar Sinan’ın şehri olarak bilinir. Ömrünü imparatorluk şehirlerini güzelleştirmeye adayan, ustalık eserini Edirne’ye ve dünya mimarlık tarihine hediye eden Sinan’ın şehri Edirne; Nef olarak bizim her zaman ilgimizi, merakımızı ve hayranlığımızı üzerine çekmiştir. Edirne, tarihi merkezi ve batıya gelişme yönü ile büyümektedir. Selimiye Camii odaklı tarihi bölge, Tavuk ormanı odaklı Sarayiçi tarihi merkezin yeniden kurgulanmasında önemli odaklardır. Ayrıca, doğuda üniversite odaklı yeni gelişim bölgesi ise Edirne’nin kurgulanması için önemli bir fırsattır. Edirne, sınır kenti özelliği ile Balkan ve Anadolu coğrafyası arasında bir köprü kenti olmasının fırsatıyla; geleceğini bilim, teknoloji ve tasarım temaları ile yeniden kurgulanmalı.”

5 MİLYAR LİRALIK AKTİF BÜYÜKLÜK

NEF isminin, ‘Nefes’ten geldiğini dile getiren Erden Timur, şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz de büyük usta Sinan’ın misyonuyla, nefsimize yenik düşmeden, ihtiyacı giderirken, şehirleri güzelleştirme düsturuyla hareket etmeye özen gösteriyoruz. Açıkçası bunun karşılığını da alıyoruz. Yıl 2010’du... En küçük alanları değerlendirerek yaşama katan ve insanlar için ince düşünülmüş yaşam alanları tasarlamayı amaçlayan bir şirket olarak yola çıktık. Sadece geçen yıl, 1950 adetlik rekor konut satışına imza attık. Bu sayede ise markalı konut sektörü açısından 1.5 milyar lira gibi yine rekor bir rakama ulaştık. Bu yılki hedefimiz ise cirosal anlamda 2.1 milyar liranın üzerine çıkmak. Sadece 2016’dan bugüne dek teslimatını yaptığımız konut sayısı 4 bin 500’ü buldu. 5 milyar lira aktif büyüklüğü yakalayan ve hem konut satışı hem de ciro anlamında dördüncü kez gayrimenkul sektörünün lider firması olduk. Kuruluşumuzun dördüncü yılında, cumhuriyet tarihinde 1 milyar liraya ulaşan ilk firma Nef olmuştu. Şu an dünyanın en iyi 10 mimarlık firmasından 4’ü ile aynı anda çalışan dünyanın sayılı gayrimenkul firmalarından biriyiz.” Timur ayrıca, sektörün daha şeffaf bir yapıya kavuşması için çalışmalar yaptıklarını anlattı.