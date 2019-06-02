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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Teknoloji tatilde

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Teknoloji tatilde

Önce bayram tatili, sonra okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatili başlıyor. Hazırlıklar yapılmaya başlandı bile. Her geçen yaz dönemi kendini daha fazla gösteren seyahat teknolojileri, bu yıl da yerinde durmadı. Pek çok yeni çözüm, icat ve teknolojik yenilik kullanıcıların beğenisine sunuldu. Hazır Ramazan Bayramı için tatil dönemi başlamışken, biz de seyahatlerinizde hayatınızı kolaylaştıracak teknolojileri araştırdık. Alarmlı çantadan güneş enerjisiyle telefonu şarj eden cihazlara kadar birçok yeniliği ve birbirinden ilginç seyahat çözümlerini bir araya getirdik...

SIRT ÇANTASINA ALARMLA GÜVENLİK

Denize girmek için sahilde veya kafede çantanızı bıraktınız ve gittiniz. O dakikadan sonra çantanızın içindekilerinin çalınması an meselesi. Bu sorundan yola çıkan Türk teknoloji şirketi Smart Mimic, bir sensör geliştirdi. Bu sensörü çantanızın içine koyuyorsunuz, akıllı telefon uygulamanızla eşleştiriyorsunuz ve sonrasında çantanızın içinde bir alarm sistemi çalışmaya başlıyor. Çantanız açıldığında 120 desibel şiddetinde alarm çalıyor. Akıllı telefonunuz yanınızda olmasa bile bildirimler akıllı saatlere gönderiliyor. Smart Mimic’i sadece çantalarda değil, aynı zamanda otel odanızın kapısına, kamp çadırınızın girişine veya bisikletinize de koyarak güvenliğinizi arttırabiliyorsunuz. 249 TL

Teknoloji tatilde

Wİ-Fİ SİZİNLE OLSUN

Yazlık bölgelerde ve sahillerde aranıp da bulunamayan en önemli konulardan biri Wi-Fi. Akıllı telefonunuzdaki kotam bitmesin diye endişeleniyorsanız, o zamanda taşınabilir bir Wi-Fi modem alarak bu sorunu çözebilirsiniz. Bu modeller arasında da TP-Link’in geliştirdiği ’M7200’ modeli dikkatimizi çekti. Model, aynı anda 10 kadar cihazın Wi-Fi erişimini sağlıyor. İçinde dahili bir bataryası var ve bu bataryanın 2000 mAh’lik kapasitesi sayesinde 8 saat boyunca herhangi bir güç kaynağına bağlanmadan bağımsız olarak kullanılabiliyor. Ayrıca modelin 4.5G bağlantı desteği olduğunu da belirtelim. Yani TP-Link’in bu modeli, evinizdeki sabit internetin rahatlığını aratmayacak. 673 TL

Teknoloji tatilde

GÖZÜNÜZÜ YOLDAN AYIRMAYIN

Tatile gitmek için aracınıza bindiniz, navigasyondan gideceğiniz yeri ayarladınız. Gözünüz akıllı telefon ekranında. Yapılan bu davranış, trafik kazalarının en büyük sebeplerinden. Sürücülerin bu davranışlarını değiştirmek için heap-up teknolojileri yeni nesil araçlarda yer alıyor. Yeni nesil bir aracınız yoksa Boyo’nun geliştirdiği ‘Carrobot C26’ modeli tam size göre. Akıllı telefonlara Wi-Fi ile bağlanan model, telefondaki navigasyon bilgilerini kendi yansıtıcısı üzerinden cam yüzeye yansıtıyor. Cihazı direksiyonun üzerine yerleştirerek tüm dikkatinizi yola verebilirsiniz. Modelin gece performansı kadar gündüz yansıtma performansının da başarılı olduğunu belirtelim. 1170 TL

Teknoloji tatilde

GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEĞİ

Özellikle sahil gibi yerlerde akıllı telefon ve tabletlerimize şarj imkânı bulmak oldukça güç. Güneşi ise kolaylıkla bir şarj kaynağına dönüştürebilirsiniz. Bushnell şirketinin geliştirdiği ‘Bear Grylls’ adındaki ürün, kompakt bir yapıda ve bu ürün rulo olarak katlanabiliyor. İşiniz bittikten sonra ise sahil çantanıza kıvırarak yeniden koyabiliyorsunuz. Çok da yer kaplamıyor. 1 amperlik bir akım sağlayan model ile akıllı telefonlarınızı tıpkı prize taktığınız gibi şarj edebilirsiniz. 750 TL

Teknoloji tatilde

GİTTİĞİNİZ YERLERİ ADIM ADIM KAYDEDİN

Seyahat demek yeni yerler görmek ve yeni deneyimler elde etmek demek. İlk kez tattığımız yemekler, gidilen yerler veya ziyaret edilen müzeler gibi pek çok deneyimi sıralayabiliriz. Özellikle sıkı gezgin olanlar elde ettikleri bu deneyimleri akılda tutmakta zorlanabilir. Siz de bir seyahate çıkmayı düşünüyorsanız ‘Lifepinner’ uygulaması ise size göre. Akıllı telefonunuza indireceğiniz Lifepinner uygulamasıyla, seyahetlerinizde tüm deneyimlerinizi bir akış şeklinde işaretleyebiliyorsunuz. İşaretlemelere, yazı, fotoğraf veya video gibi içerikler de yükleyebiliyorsunuz. Uygulamanın en önemli özelliği ise işaretlediğiniz bu seyahat deneyimlerini arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz. Bu sayede hem gittiğiniz yerleri hem de elde ettiğiniz deneyimleri kolaylıkla hatırlayabileceksiniz. Ücretsiz 

BAVULUNUZDA YER TASARRUFU

Tek prizle 5’li şarj: Her akıllı cihazınıza ayrı ayrı adaptör alarak bavulunuzdaki yeri azaltmayın. Anker’in Powercore modeli, aynı anda 5 cihazı birden şarj edebiliyor. Modelin şarj girişlerinin 2 tanesi ise hızlı şarj özelliğine sahip. 199 TL

İkiye katlanan kurutma makinesi: Arzum’un geliştirdiği ‘Hairstar Mini’ katlanarak yarıya yarıya küçülebiliyor. Modelin ağırlığı 700 gram. Model, 1200 wattlık gücüyle, 2 hız ve 3 ısı kademesiyle kullanıcıların tatilde işlerini oldukça kolaylaştırıyor. 99.90 TL

Avuç içi kadar ütü: Rowenta’nın geliştirdiği ‘DA1510 First Class’ adındaki seyahat ütüsü, katlanabilir sapı ve hafifliğiyle bavullarda kolaylıkla taşınabilmesini sağlıyor. 1000 wattlık gücüyle evlerdeki ütüleri aratmayan model, 70 ml su kapasitesi ve 45 gramlık şok buharlamasıyla dikkat çekiyor. 199 TL

Mini tIraş makinesi: Braun’un ‘Pocketgo M90’ adındaki modeli, avuç içine sığan boyutlarıyla bavullarda çok az bir yer kaplıyor. 1 saatlik şarj ömrüyle dikkat çeken model, sakal kesimini kolaylaştıran 3 boyutlu takip çizgisine sahip. 99 TL

Kompakt epilatör: Philips’in BRE245/05 Satinelle modeli, kadın seyahat çantasında bulunması gereken cihazlardan. Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken model, 2 farklı hız ayarına sahip. Rahat tutuş için ergonomik olarak tasarlanan ürün, yıkanabilir epilasyon bıçağına sahip. 199 TL

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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