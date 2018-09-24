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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.09.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Teknoloji sayesinde geri dönüşüm eğlenceli hale geldi

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Teknoloji sayesinde geri dönüşüm eğlenceli hale geldi

İSBAK'ın TEKNOFEST İstanbul'da sergilediği ve yüz binlerce katılımcının ziyaret ettiği çözümler, yoğun ilgi gördü.Festival kapsamında sergilenen yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri, teknoloji sayesinde geri dönüşümü eğlenceli hale getirdi.İSBAK Akıllı Şehir Koordinatörü Mustafa Uçak:"Festival bizim için çok heyecanlı geçti. Bu kadar genç ve değerli insanın festivali ve standımızı ziyaret etmesi mutluluk ve ümit vericiydi.Sonuna dek gençleri, girişimcileri desteklediğimizi göstermek istedik. Bütün gençlerimizi belediyemizin çözümleri ile buluşturmak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

İSTANBUL Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ'nin (İSBAK) TEKNOFEST İstanbul'da sergilediği çözümler, yüz binlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu. Özellikle, şirketin Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri sayesinde özellikle gençler olmak üzere katılımcılara geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra iştirakleri de yer aldı.

Festivalde 4 gün boyunca yer alan İSBAK'ın yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri ile diğer akıllı şehircilik çözümleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Teknoloji sayesinde geri dönüşümün eğlenceli hale geldiği Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri, başta gençler ve çocuklar olmak üzere ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

İBB İSBAK Akıllı Şehir Koordinatörü Mustafa Uçak, AA muhabirine festivalin nasıl geçtiğine dair yaptığı açıklamada, 4 gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın önderliğinde büyükşehir belediyesi ve iştiraklerinin ziyaretçilerin deneyimleyebileceği ürünleri sergilediğini söyledi.

Teknoloji sayesinde geri dönüşüm eğlenceli hale geldi

Sergiledikleri projeler arasında en çok ilgiyi İBB'nin yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri'nin çektiğini dile getiren Uçak, "Bu ürünün asıl amacı, aslında ilköğretim çağındaki çocukların hem geri dönüşüm kültürünü kazanması hem de sosyal sorumluluk anlamında bilinçlenmelerini sağlamak." dedi.

Türkiye'de ilk defa uygulanacak pet şişe ve metal içecek toplama konteynerinin geri dönüşüme önemli katkı sağlayacağını aktaran Uçak, İstanbulKart'ı okuttuktan sonra pet şişeleri konteynere atarak İstanbulKart'a para yüklenebileceğini anlattı.

Uçak, "Bu aslında bir teşvik. Ne kadar çok şişe toplarsak o kadar çok bakiye kazanmış oluyoruz." diye konuştu.

"İSTANBUL'UN HER YERİNDE BU KÜLTÜRÜ KAZANDIRMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Uçak, İBB'nin 100 adet yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri siparişi verdiğini belirterek, bunların ilk önce Beyoğlu, Kağıthane, Şişli ve Eyüpsultan'daki çeşitli okullarda devreye gireceğini, buralarda öğrencilerin pet şişeleri cihazlara atarak İstanbulKart'larını ücretsiz şekilde doldurabileceklerini söyledi.

Şu anda halihazırda bulunan 10 adet dönüşüm konteynerinin sahaya konulmaya başlandığını dile getiren Uçak, "Sonraki dönemlerde bir 100 daha, sonrasında bir 100 adet daha İstanbul'un her yerinde bu kültürü kazandırmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Uçak, stantta yer alan ve akıllı teknolojiyle donatılmış bir maketle de çocuklara trafik bilincini aşılamaya çalıştıklarını kaydederek, "Maketimizde gördüğünüz üzere bir tramvay hattı, karayolları ve trafik sistemi var. Burada EDS'yi canlandıran bir mekanizma kurduk. Uzaktan kumanda ile bunları kullanan çocuklara, orada yavaşlamazlarsa, ceza puanları işliyor." dedi.

Teknoloji sayesinde geri dönüşüm eğlenceli hale geldi

Burada bir mobil yazılım olduğunu aktaran Uçak, çocukların bu yazılım üzerinden hatalarını gördüklerini bildirdi.

Uçak, bu uygulama sayesinde çocukların eğlenerek trafik kurallarını öğrendiğini söyledi.

 "ROBOTAKSİ'DE YARIŞAN ARAÇLARI İNŞALLAH TÜRK MÜHENDİSLER ÜRETECEK"

Mustafa Uçak, festival kapsamında gerçekleştirdikleri Robotaksi ile otonom araçlara temel teşkil edecek bir yarışma düzenlediklerini dile getirerek, "Burada üç gün boyunca yarışmacılarımız yarıştı. Kendilerinin ürettiği robotik araçlarla verilen görevi tamamlamaya çalıştılar. Bitiren arkadaşlarımızı ödüllendirdik. İnşallah bunların gerçeklerini de Türk mühendisler üretecek. Onları da göreceğiz." dedi.

Uçak, festivalin kendileri için çok heyecanlı geçtiğini belirterek, bu kadar genç ve değerli insanın festivali ve stantlarını ziyaret etmesinin mutluluk ve ümit verici olduğunu aktardı.

Sonuna dek gençleri, girişimcileri desteklediklerini göstermek istediklerini vurgulayan Uçak, "Biz bütün gençlerimizi belediyemizin çözümleri ile buluşturmak istiyoruz. Belediye ile alakalı bir yönetişim içinde olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

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