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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
12.06.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Teknoloji dünyasında büyük satın alma

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Teknoloji dünyasında büyük satın alma

Dassault Systemes, ABD’li Medidata'yı 5.8 milyar dolara alıyor.

Avrupa merkezli yazılım şirketi Dassault Systemes, ABD'li teknoloji şirketi Medidata Solutions'ı 5.8 milyar dolara satın alacak.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada Dassault'un Medidata'yı hisse başına 92.25 dolardan satın alacağı ve söz konusu işlemin işletme değerinin 5.8 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtildi. Mali yılını 31 Aralık'ta tamamlayan Medidata, toplam gelirinin 636 milyon dolar olduğunu duyurmuştu. İki şirketin yönetim kurulu başkanları satın alımı onaylarken, anlaşmanın yılın son çeyreğinde tamamlanacağı ve hissedar onayına tabi tutulacağı belirtildi.

Dassault Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve CEO'su Bernard Charles, söz konusu anlaşmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Medidata'nın klinik çalışmaları, 3DEXPERIENCE platformundaki yaşam bilimleri çözümlerimize uyum sağlıyor. Medidata'nın modelleme ve simülasyonla desteklenen gerçek dünya kanıtı ve mantıksal analizleri, sanal dünyanın gelecek nesil hasta kapsayıcı tedavi bilimini nasıl hızlandıracağını ortaya koyuyor."

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