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Teknoloji devlerine yüzde 3 vergi

Hürriyet Haber
16.03.2018 - 09:25 | Son Güncelleme:

Avrupa Birliği, ABD merkezli büyük teknoloji şirketlerine cirolarının yüzde 3'ü oranında vergi getirmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu tarafından hazırlanan yasa taslağına göre, Google, Apple ve Facebook gibi ABD merkezli büyük dijital şirketler Avrupa Birliği'nde elde ettikleri cironun yüzde 3'ü oranda vergi ödeyecekler.

Basına daha önce gelen bilgilerde AB Komisyonu'nun dijital şirketlere cirolarının yüzde 1 ila 5'i arasında bir vergi üzerinde çalıştığı ifade ediliyordu.

Komisyon tarafından hazırlanan taslak, AB hükümetleri ve Avrupa Parlamentosu'ndan onay aldığı takdirde, yüzde 3 vergi dünya genelinde yıllık ciroları 750 milyon euronun üzerinde ve AB'de vergilendirilebilir ciroları 50 milyon euronun üzerinde olan şirketlere uygulanacak.

Etiketler: teknoloji , vergi , teknoloji markaları
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