TEKNOFEST bitti OTOFEST başlıyor

YÜKSEK maliyetler ve gelişen teknolojilerle birlikte dünyada otomobil fuarcılığın geleceği tartışılırken, bu durumdan İstanbul Autoshow fuarı da nasibini aldı. 2 yıl önce toplam otomotiv pazarının 1 milyon adetlere yaklaştığı dönemde bile düşük katılımla gerçekleşen fuar, bu yıl ise otomotiv pazarındaki daralmadan dolayı iptal oldu. İstanbul Autoshow’un bundan sonra düzenlenip düzenlenmeyeceği belirsizliğini korurken, vatandaşların sektördeki tüm gelişmeleri aynı yerde görme ihtiyacı yeni alternatiflerin doğmasını sağladı.

100 BİN ZİYARETÇİ

Bu bağlamda geçtiğimiz yıl Intercity İstanbul Park pistinde ilki gerçekleşen ‘V Weekend Motoring’ isimli otomobil ve motosiklet festivalinin 2’ncisi 27-28-29 Eylül’de düzenlenecek. 2 yıldır daralan otomotiv sektörüne moral olması da beklenen festivalde 72 otomobil ve motosiklet markası yer alacak.

Yılın son çeyreğine girerken otomotiv sektöründe toparlanma emarelerinin görülmeye başlandığını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Türk otomotiv pazarı 2019 yılında çok zor süreçlerden geçiyor ve hem tüketici hem de markalar tarafında motivasyona ihtiyaç duyuluyor. Bunu sağlamak üzere Türkiye’de otomobil ve motosiklete olan merakı bir kültüre dönüştürme çabamız, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz V Weekend Motoring Festival ile ilk meyvelerini vermişti. Festivalimize katılan tüm markalar, ürünlerini müşterileriyle buluşturmanın yanı sıra deneme sürüşü yapılabilmesinin sağladığı farkı görmüş ve bizlere teşekkür etmişlerdi. Bu yıl hem katılımcı markalar hem etkinlikler hem de beklenen ziyaretçi sayısında iki katı büyük bir festivale imza atacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hedefimiz, 100 binin üzerinde otomobil ve motosiklet meraklısı ziyaretçilerimize ve ailelerine güzel bir hafta sonu sunabilmek” dedi.

Yine otomobil ve motosiklet şenliğine dönüşmesi beklenen festival en yeni modellerin yanı sıra yollarda görmeye pek alışık olmadığımız araçların buluşma merkezi haline de gelecek. 2018 yılında iki günde 50 bine yakın kişiyi misafir eden festival, klasik otomobillerden birbirinden ilginç ve heyecanlı şovlara kadar pek çok eğlenceli etkinlikler içeriyor.

HAYVANSIZ SİRK VAR

Tüm aileyi eğlendirecek şovların başındaysa, 2006 yılında yüzde 100 Türk sermayesi ve emeğiyle Akhisar’da kurulan Türkiye Sirki geliyor. 13 yıldır kapalı gişe gösteriler yapan Türkiye Sirki, bugüne kadar 10 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Türkiye’nin ilk hayvansız sirki, 3 gün boyunca günde üç gösteriyle festival ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Pendik Metro istasyonundan ücretsiz ulaşım imkanı ve İETT’nin düzenli seferlerinin olacağı V Weekend Motoring Festivali’ne girişler de ücretsiz olacak.

FESTİVALDE NELER OLACAK?



Otomobil ve motosiklet markalarının tanıtım stand alanları

Motorsporları takımları ve yarış araçlarının sergileri

Otomobil, motosiklet ve off-road kulüp stantları ve gösterileri

Drift ve Akrobasi Gösterileri

Yeni teknolojiler alanı ve otonom araç gösterileri

Sürüş simülatörleri ve e-gaming alanları

Ürün, ekipman, tuning aksesuarları satış ve tanıtım stantları

Çocuk ve ailelere özel eğlence alanları

Gün boyu müzik ve DJ performansları

Yiyecek ve içecek alanları

Hayvansız eğlendiren Türkiye Sirki’nin “Mucizeler Sirki” gösterisi

Otomobil ve motosiklet markalarının deneme sürüşü etkinlikleri

Otomobil ve motosiklet markalarının çekilişle co-drive sürüş etkinlikleri

Tech Drone League – drone yarışları ve deneyim alanları

FESTİVALDE KİMLER VAR?



Honda (otomobil + motosiklet), Toyota, Lexus, Peugeot, Citroen, DS, Opel, Ford, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari, Maserati, BMW, Mini, Jaguar, Land Rover, Renault, Dacia, Mazda, Mercedes-Benz (Mengerler), Mitsubishi, Nissan, Lotus, Yamaha, Harley-Davidson, Renault Trucks, KTM, Husqvarna, GB Motorbike, Bunker Custom, Bajaj, Kanuni, Lifan, Yuki Motor, GAZ Gazelle, Mondial, CF Moto, Zontes, Kymco, Volta, City Coco, Özen Motor, Teferruat Motor, Pilsan Oyuncak, Power FM, Vakkorama, Onuk Engineering, Petronas, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü, Iveco, Massey Ferguson, Tech Drone League, Yıldız Teknik Üniversitesi, GP bisiklet, 30 dan fazla marka ile 4x4 Dünyasi Off-Road Komunitesi, e-racing academy, Hayvansız Türkiye Sirki Mucizeler Sirki Gösterisi, Avitas, BMC, Plugginn, Okcu Automotive, Coca Cola, Eforsim, Jantmax, Aktepe Sound, Puma, Anlas Lastik, İstanbul Teknik Universitesi.