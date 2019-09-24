TEKNOFEST bitti OTOFEST başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTEKNOFEST bitti OTOFEST başlıyor
GeriEkonomi TEKNOFEST bitti OTOFEST başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
24.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TEKNOFEST bitti OTOFEST başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TEKNOFEST bitti OTOFEST başlıyor

Geçen hafta düzenlenen ve yoğun ilgiyle karşılaşan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in ardından 27-29 Eylül’de ‘V Weekend Motoring’ isimli otomobil ve motosiklet festivali gerçekleşecek. 72 otomobil ve motosiklet markasının yer alacağı İstanbul Park’taki festivalin girişleri ücretsiz olacak ve Türkiye’nin ilk hayvansız sirki de yer alacak.

YÜKSEK maliyetler ve gelişen teknolojilerle birlikte dünyada otomobil fuarcılığın geleceği tartışılırken, bu durumdan İstanbul Autoshow fuarı da nasibini aldı. 2 yıl önce toplam otomotiv pazarının 1 milyon adetlere yaklaştığı dönemde bile düşük katılımla gerçekleşen fuar, bu yıl ise otomotiv pazarındaki daralmadan dolayı iptal oldu. İstanbul Autoshow’un bundan sonra düzenlenip düzenlenmeyeceği belirsizliğini korurken, vatandaşların sektördeki tüm gelişmeleri aynı yerde görme ihtiyacı yeni alternatiflerin doğmasını sağladı.

100 BİN ZİYARETÇİ

Bu bağlamda geçtiğimiz yıl Intercity İstanbul Park pistinde ilki gerçekleşen ‘V Weekend Motoring’ isimli otomobil ve motosiklet festivalinin 2’ncisi 27-28-29 Eylül’de düzenlenecek. 2 yıldır daralan otomotiv sektörüne moral olması da beklenen festivalde 72 otomobil ve motosiklet markası yer alacak.

Yılın son çeyreğine girerken otomotiv sektöründe toparlanma emarelerinin görülmeye başlandığını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Türk otomotiv pazarı 2019 yılında çok zor süreçlerden geçiyor ve hem tüketici hem de markalar tarafında motivasyona ihtiyaç duyuluyor. Bunu sağlamak üzere Türkiye’de otomobil ve motosiklete olan merakı bir kültüre dönüştürme çabamız, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz V Weekend Motoring Festival ile ilk meyvelerini vermişti. Festivalimize katılan tüm markalar, ürünlerini müşterileriyle buluşturmanın yanı sıra deneme sürüşü yapılabilmesinin sağladığı farkı görmüş ve bizlere teşekkür etmişlerdi. Bu yıl hem katılımcı markalar hem etkinlikler hem de beklenen ziyaretçi sayısında iki katı büyük bir festivale imza atacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hedefimiz, 100 binin üzerinde otomobil ve motosiklet meraklısı ziyaretçilerimize ve ailelerine güzel bir hafta sonu sunabilmek” dedi.

TEKNOFEST bitti OTOFEST başlıyor

Yine otomobil ve motosiklet şenliğine dönüşmesi beklenen festival en yeni modellerin yanı sıra yollarda görmeye pek alışık olmadığımız araçların buluşma merkezi haline de gelecek. 2018 yılında iki günde 50 bine yakın kişiyi misafir eden festival, klasik otomobillerden birbirinden ilginç ve heyecanlı şovlara kadar pek çok eğlenceli etkinlikler içeriyor.

HAYVANSIZ SİRK VAR

Tüm aileyi eğlendirecek şovların başındaysa, 2006 yılında yüzde 100 Türk sermayesi ve emeğiyle Akhisar’da kurulan Türkiye Sirki geliyor. 13 yıldır kapalı gişe gösteriler yapan Türkiye Sirki, bugüne kadar 10 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Türkiye’nin ilk hayvansız sirki, 3 gün boyunca günde üç gösteriyle festival ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Pendik Metro istasyonundan ücretsiz ulaşım imkanı ve İETT’nin düzenli seferlerinin olacağı V Weekend Motoring Festivali’ne girişler de ücretsiz olacak.

TEKNOFEST bitti OTOFEST başlıyor

FESTİVALDE NELER OLACAK?

Otomobil ve motosiklet markalarının tanıtım stand alanları
Motorsporları takımları ve yarış araçlarının sergileri
Otomobil, motosiklet ve off-road kulüp stantları ve gösterileri
Drift ve Akrobasi Gösterileri
Yeni teknolojiler alanı ve otonom araç gösterileri
Sürüş simülatörleri ve e-gaming alanları
Ürün, ekipman, tuning aksesuarları satış ve tanıtım stantları
Çocuk ve ailelere özel eğlence alanları
Gün boyu müzik ve DJ performansları
Yiyecek ve içecek alanları
Hayvansız eğlendiren Türkiye Sirki’nin “Mucizeler Sirki” gösterisi
Otomobil ve motosiklet markalarının deneme sürüşü etkinlikleri
Otomobil ve motosiklet markalarının çekilişle co-drive sürüş etkinlikleri
Tech Drone League – drone yarışları ve deneyim alanları

FESTİVALDE KİMLER VAR?

Honda (otomobil + motosiklet), Toyota, Lexus, Peugeot, Citroen, DS, Opel, Ford, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari, Maserati, BMW, Mini, Jaguar, Land Rover, Renault, Dacia, Mazda, Mercedes-Benz (Mengerler), Mitsubishi, Nissan, Lotus, Yamaha, Harley-Davidson, Renault Trucks, KTM, Husqvarna, GB Motorbike, Bunker Custom, Bajaj, Kanuni, Lifan, Yuki Motor, GAZ Gazelle, Mondial, CF Moto, Zontes, Kymco, Volta, City Coco, Özen Motor, Teferruat Motor, Pilsan Oyuncak, Power FM, Vakkorama, Onuk Engineering, Petronas, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü, Iveco, Massey Ferguson, Tech Drone League, Yıldız Teknik Üniversitesi, GP bisiklet, 30 dan fazla marka ile 4x4 Dünyasi Off-Road Komunitesi, e-racing academy, Hayvansız Türkiye Sirki Mucizeler Sirki Gösterisi, Avitas, BMC, Plugginn, Okcu Automotive, Coca Cola, Eforsim, Jantmax, Aktepe Sound, Puma, Anlas Lastik, İstanbul Teknik Universitesi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Ziyaret etmeniz gereken inanılmaz yerler! Listede Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir park var
İstanbul Havalimanı taksicilerine eğitim
Türk ortak akıbetini açıkladı
Bölgenin en büyüğü! Yüzde 70'i tamamlandı