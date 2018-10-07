Teknofest 2019 için çalışmalara başladık
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’ı ziyaret ederek “Teknofest 2018”e verdikleri destek için teşekkür etti.
Ziyarette Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar hazır bulundu. Almanya’dan bile sadece Teknofest’i gezmek üzere İstanbul’a gelenlerin olduğunu kaydeden Selçuk Bayraktar şöyle konuştu: “Teknofest 2019” için hemen çalışmalara başladık.Önümüzdeki yıl Teknofest’e daha uluslararası bir boyut kazandırmayı hedefliyoruz. Eksiklerimizi, aksaklıkları gözden geçirerek, gelecek yıl daha iddialı bir şekilde Teknofest’i gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”
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