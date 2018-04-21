Tekno çırak

BİR yanda semtin, mahallenin kahraman bakkalları, manavları ve kasapları... Diğer yanda yaptıkları indirimlerle avantajlı fiyatlar sunan süpermarketler... Bu iki farklı işletmeler arasında rekabet üstünlüğü hiç şüphesiz süpermarketlerden yana. Ancak artık teknoloji ve elimizde akıllı telefonlar var. Bu iki gücün devreye girmesiyle alışverişlerdeki güç ibresi yavaş yavaş mahalle esnafından yana dönmeye başladı. Teknoloji şirketlerinin ve girişimcilerin hayata geçirdikleri platformlar, hem kullanıcılarının mahalle esnafından alışveriş yapmasını hem de verilen siparişlerin hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Konum tabanlı olarak çalışan bu uygulamalar, size en yakın noktadaki bakkalları ve bu bakkalların elinde bulunan ürünleri listeliyor. Sadece bakkallar değil, kasap ve manav gibi diğer mahalle esnafı da bu uygulamalarda yer alıyor. Verilen siparişler ise hızlı bir şekilde kullanıcılara ulaştırılıyor. Buna ek olarak kullanıcılara sunulan diğer bir hizmet de, bakkal veya market raflarında yer almayan ancak kendi ürünlerine sahip olan platformlar. ‘Getir’ adındaki uygulamayla başlayan bu trende ‘İste Gelsin’ adındaki yeni platform da eklendi. Bu uygulamaların amacıysa verilen siparişlerin, şirketlere ait olan kurye ekipleriyle en hızlı şekilde teslim edilmesi. Ayrıca dev süpermarket zincirleri da market siparişleri için harekete geçmiş durumda. Uzun lafın kısası market alışverişi konusunda teknoloji yeni bir dönemin kapısını açtı. Biz de bu hafta yeni dönemde tüketicilere sunulan seçeneklere göz attık.

YOUTUBER’LAR KURDU

Türkiye’nin en popüler YouTube kanallarından Kafalar’ın ekibi Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı kendi girişimlerini hayata geçirdi. ‘Bakkalabi’ adındaki uygulamayı yayınlayan Kafalar ekibi, kullanıcılarla iş yeri sahiplerini bir araya getiriyor. Pazaryeri modelinde olan Bakkalabi uygulaması ile konumunuza yakın servis yapan bakkalları listeleyerek, ürün çeşitlerini fiyatları ile görüntüleyebiliyorsunuz ve 2-3 dokunuşla sipariş verebiliyorsunuz. Bir marketteki hemen hemen tüm ürünlerin yer aldığı uygulamayla verilen siparişlerin ödemeleri ise kapıda gerçekleştiriliyor. Bakkalabi uygulaması Google Play ve App Store’dan indirilebiliyor.

TAŞIMA ÜCRETİ ALMIYOR

Market siparişleri alanında hizmet vermeye başlayan yeni şirketlerinden biri ‘İste Gelsin’. Hızlı tüketim ürünleri üzerine odaklanan İste Gelsin, kendi elindeki ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. Harita üzerinde bulunduğunuz noktayı işaretlediğiniz uygulamada, kullanıcıların uzaklığına göre tahmini bir teslimat süresi paylaşılıyor. İste Gelsin’in dikkat çeken yönü ise şu anda teslimat ücreti almaması.

10 DAKİKADA ‘GETİR’İYOR

Market siparişlerinin kullanıcılara ulaştırmak için hayata geçirilen ilk mobil uygulamalardan biri Getir. En fazla 10 dakika içinde kullanıcıların bulundukları konuma hızlı tüketim ürünlerini getiren şirketin, ürün yelpazesinde 1000’den fazla seçenek var. Verilen siparişlerden alınan teslimat ücreti ise 3.90 TL. Şu anda 2.6 milyon kullanıcı tarafından akıllı telefona indirilen Getir, 2017 yılı sonunda toplam 3 milyon, Mart 2018 itibariyle de toplam 4 milyon sipariş rakamına ulaştı. Buna ek olarak kurye ve bayi yapılanmasıyla dikkat çeken şirketin istihdam rakamı ise 1000 kişiye ulaşmış durumda.

FARKLI MAĞAZALARDAN ALIŞVERİŞ

Yeni bir modelle hizmet vermeye başlayan Gönder, kullanıcıların farklı mağaza veya mekanlardan alışveriş yapabildiği bir platform sunuyor. Alışveriş sepetinizi elden veya özel sipariş kamyonlarının bulunduğu Dur-Al noktalarında teslim eden Gönder’de marketten şarküteriye, kasaptan kırtasiye kadar birçok farklı ürün seçeneği var. 1-2 TL arasında bir teslimat ücreti talep eden Gönder, ödemeleri kredi kartlarından alıyor. Şu anda sadece İstanbul Anadolu Yakası’nda kullanılabilen Gönder, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar’da hizmet veriyor.

350 BAKKALI LİSTELİYOR

Son dönemde dikkat çeken sipariş uygulamalarından biri Bakkaldan. Kullanıcılarla, online sipariş almak isteyen iş yeri sahiplerini bir araya getiren Bakkaldan uygulamasında, şu anda İstanbul’un 30 ilçesinde 350’nden fazla anlaşmalı iş yeri yer alıyor. Ödemeler nakit veya kredi kartı ile yapılabiliyor. Sipariş ise ortalama 20 dakika içinde teslim ediliyor. Teslimat ücreti yok. Bakkaldan’da şu anda 300’den fazla farklı markaya ait 9 bin civarında ürün bulunuyor. Uygulama önümüzdeki dönemde Ankara, İzmir, Adana ve Gaziantep gibi illerde de hizmet vermeyi planlıyor.

OYUN DÜNYASI

GOD OF WAR’DA YENİ BÖLÜM

EFSANE oyunlardan biri olan God of War’ın yeni bölümü satışa çıktı. Olimpos Tanrıları’na duyduğu öfkeyi ardında bırakan Kratos, artık İskandinav tanrıları ve yaratıklarının diyarında yaşıyor. Kratos hayatta kalmak için savaşıyor. Oyun PlayStation 4’te yer alıyor. 319 TL

HAFTANIN TRENDİ

ULTRA HAFİF GÖVDEYE SAHİP

SES konusunda uzman şirketlerden Sennheiser, kablosuz modeli ‘CX 6.00’ ile dikkat çekiyor. 14 gr’lık ultra hafif gövdeye sahip olan model, çoklu bağlantı yeteneği, 3 yönlü arama desteği ve 3 butonlu kumanda ile kolay bir kullanım deneyimi sunuyor. 499 TL

UYGULAMA

HİSLERİN SAMİMİ TERCÜMANI

SAD Animations, kullanıcıların olumsuz duygularını belirterek yazdıklarını özel animasyonlar hazırlıyor. Apple’ın ‘mesajlar’ uygulamasında kullanılabilen Sad Animations ile örneğin; “çok yorgunum” yazdığınızda, bataryası bitmiş ve insan vücudu animasyonu çıkarıyor. Uygulama App Store’da yer alıyor. 1.29 TL