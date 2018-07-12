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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
12.07.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

Tekneli turistlere Yakuplu kapısı

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Tekneli turistlere Yakuplu kapısı

İSTANBUL Yakuplu’da hayata geçen 5 milyar dolar değerindeki ‘Deniz İstanbul’ projesinde yer alan marinanın hudut kapısı olması bölgeyi hareketlendirdi. Ülkeye tekneyle girişlerin bu alandan yapılmasıyla turistlerin İstanbul’da ayak bastığı ilk nokta da Yakuplu olacak.

Deniz kıyısında 1500 dönüm alanda Deniz İstanbul projesini hayata geçiren Keleşoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş, “Projemizin önünde yer alan marinanın hudut kapısı olması oldukça önemli bir karar. Böylesi önemli bir gelişmenin projemize ciddi oranda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yurtdışından gelecek turistler İstanbul’da ilk bizim projemizi görecek. İstanbul’un iki hudut kapısından biri Deniz İstanbul’da olacak” dedi.

1.5 milyar dolar yatırım yapılan projede 4600 konut, 300 villa, okul, hastane, alışveriş merkezi, yeme içme alanları, spor kulübü ve mavi bayraklı bir plaj yer alacağını dile getiren Mustafa Keleş, “Bu projeye ilk Polonyalı Enelka şirketi başladı, işler yolunda gitmeyince çekildi. Sonrasında Eston burayı devraldı ama o da tamamlayamadı ve proje TMSF’ye geçti.  Biz  75 milyon dolar ödeyecek 2014 yılında TMSF’den aldık. 1500 dönümüm 500 dönümü yapılmıştı, 1000 dönümünü biz yapıyoruz. Marina şuan Polonyalı şirkette, onu da önümüzdeki dönemde almayı planlıyoruz. Burada Anadolu kasabalarından büyük bir yaşam alanı inşa ediyoruz” dedi.

Keleş, projede 1000 konut satıldığını ve satışların yüzde 45’inin yabancıya yapıldığını da ekledi.

 

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