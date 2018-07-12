Tekneli turistlere Yakuplu kapısı
İSTANBUL Yakuplu’da hayata geçen 5 milyar dolar değerindeki ‘Deniz İstanbul’ projesinde yer alan marinanın hudut kapısı olması bölgeyi hareketlendirdi. Ülkeye tekneyle girişlerin bu alandan yapılmasıyla turistlerin İstanbul’da ayak bastığı ilk nokta da Yakuplu olacak.
Deniz kıyısında 1500 dönüm alanda Deniz İstanbul projesini hayata geçiren Keleşoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş, “Projemizin önünde yer alan marinanın hudut kapısı olması oldukça önemli bir karar. Böylesi önemli bir gelişmenin projemize ciddi oranda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yurtdışından gelecek turistler İstanbul’da ilk bizim projemizi görecek. İstanbul’un iki hudut kapısından biri Deniz İstanbul’da olacak” dedi.
1.5 milyar dolar yatırım yapılan projede 4600 konut, 300 villa, okul, hastane, alışveriş merkezi, yeme içme alanları, spor kulübü ve mavi bayraklı bir plaj yer alacağını dile getiren Mustafa Keleş, “Bu projeye ilk Polonyalı Enelka şirketi başladı, işler yolunda gitmeyince çekildi. Sonrasında Eston burayı devraldı ama o da tamamlayamadı ve proje TMSF’ye geçti. Biz 75 milyon dolar ödeyecek 2014 yılında TMSF’den aldık. 1500 dönümüm 500 dönümü yapılmıştı, 1000 dönümünü biz yapıyoruz. Marina şuan Polonyalı şirkette, onu da önümüzdeki dönemde almayı planlıyoruz. Burada Anadolu kasabalarından büyük bir yaşam alanı inşa ediyoruz” dedi.
Keleş, projede 1000 konut satıldığını ve satışların yüzde 45’inin yabancıya yapıldığını da ekledi.
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