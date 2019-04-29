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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
29.04.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Teknelere sığmadılar... Orayı görmek için geldiler

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Teknelere sığmadılar... Orayı görmek için geldiler

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ülke turizmine kazandırılan Arapapıştı Kanyonu, yerli ve yabancı turistlerin gezi notalarında yer almaya devam ediyor.

Diğer taraftan gelen ziyaretçilerin daha keyifli zaman geçirmeleri için doğal güzelliğiyle gelen her ziyaretçiyi büyüleyen kanyonda ve çevresinde de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güzelleştirme çalışmaları devam ediyor.

Teknelere sığmadılar... Orayı görmek için geldiler

Baharın gelmesiyle birlikte binlerce yerli ve yabancı turist Arapapıştı Kanyonu'na akın etmeye başladı. Ziyaretçiler bireysel veya turlarla geldikleri kanyonda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı teknelerle kanyon turu yapıp bol bol hatıra fotoğrafı çekiliyor.

Teknelere sığmadılar... Orayı görmek için geldiler

Kanyona açılan pencere olan iskele civarında Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çiçek dikimi ve peyzaj çalışmaları da takdirle karşılandı. Kanyonda bu hafta sonu Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı ve halk oyunları ekibi de kanyon ziyaretçilerine özel bir gösteri sundu.

Teknelere sığmadılar... Orayı görmek için geldiler

Tüm Türkiye'ye bu doğal güzelliği yaşamaları için kanyona davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tur operatörlerinin de kanyona düzenledikleri tur sayısını artırmalarından dolayı memnun olduklarını söyledi. Özellikle kanyonu ziyaret eden yabancı turist sayısının her geçen gün artmasının alternatif turizm rotalarının artırılması konusunda kendilerini cesaretlendirdiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, “Arapapıştı Kanyonu'nu daha bilinir hale getirmek için yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Özellikle alternatif rota arayışındaki yabancı turistlere hitap eden Arapapıştı Kanyonu'na bu yıl da on binlerce ziyaretçi bekliyoruz. Artan turist sayısının bölgedeki ticari hayata da canlandırdığına şahit oluyoruz. Yeni turizm rotalarıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Teknelere sığmadılar... Orayı görmek için geldiler

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