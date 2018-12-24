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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
24.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Teklif böyle geçerse Batman’ı kapatırız’

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
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‘Teklif böyle geçerse Batman’ı kapatırız’

TÜPRAŞ, TBMM’de bu hafta görüşülecek maden kanunu öncesi “Teklif bu haliyle geçerse Batman Rafinerisini kapatmak zorunda kalırız” uyarısı yaptı.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’nun Meclis’e gönderdiği bilgi notunda, teklifte ham petrol fiyatlamasıyla ilgili düzenlemelerin Tüpraş, Batman ve ülke ekonomisi üzerinde geri döndürülemez zararlara yol açacağı belirtildi. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerine gönderilen bilgi notunda, bu hafta komisyonda görüşülecek kanun teklifiyle, yerli ham petrolün fiyatlamasında halen kullanılan Ras Gharip Petrolü yerine Arap Heavy petrolünün kullanılmasının ve varsayılan navlun maliyetleri paylaşımının değiştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

MALİYET OLUŞACAK

Tüpraş’ın kanunun ilgili maddesi gereği Türkiye’de üretimi yapılan yaklaşık 2.5 milyon ton (18 milyon varil) ham petrolü Batman Rafinerisi’nde ve diğer rafinerilere taşınmak üzere Botaş-Dörtyol terminalinde teslim alındığı belirtilen notta şöyle denildi: “Söz konusu kanun değişikliği sonucunda, toplamda 43 milyon USD/yıl tutarında ilave maliyet oluşacak, bu maliyetin yaklaşık 30 milyon doları ise Batman rafinerisinde teslim alınan hampetrol ile ilgili olacaktır. Bu haksız ve gerekçesiz maliyet artışı nedeniyle Tüpraş’ın faaliyetleri olumsuz yönde etkilenecek, özellikle hâlihazırda yıllık 10-15 milyon USD civarında kar eden Batman Rafinerisi gelen ek maliyet nedeniyle karlı olarak çalıştırılamayacağından durdurulmak/kapatılmak zorunda kalacaktır. Böyle bir sonucun şirketimiz, işçilerimiz ve Batman ve ülke ekonomisi üzerinde geri döndürülemez büyük zararlara yol açacağı aşikardır.”

Kanun teklifinin mevcut piyasa koşullarından uzak ve uyumsuz bir fiyatlama metodolojisi öngördüğü belirtilen bilgi notunda, teklifte yer alan hesaplama yönteminin değiştirilmesi istendi.

 

 

 

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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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