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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
20.11.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Tekirdağ’da 286 milyar metreküp doğal gaz rezervi heyecanı

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Tekirdağ’da 286 milyar metreküp doğal gaz rezervi heyecanı

Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit edildiği belirtildi. Yukarısırt Muhtarı Şerif Yıldırım, köylerinde çıkan doğal gazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bir yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğunu ancak ne kadar olduğunun açıklanmadığını söyledi.

Türkiye'nin tahıl ambarı Trakya'da, yer altı zenginlikleri ile dikkat çekiyor. Tekirdağ’da son günlerde yer altı zenginlikleri konusunda gelen haber heyecanla karşılandı. Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit edildiği belirtildi.

Trakya bölgesinde gerçekleştirilen doğal gaz ve petrol keşif çalışmaları için Mayıs 2016'da sözleşme imzalayan Norveçli Equinor firması ile Kanadalı Valeura firmalarının keşfi, bölge halkı tarafından heyecanla karşılandı. Keşif çalışmaları kapsamında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını belirten yetkililer, bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan, söz konusu keşif sonrası bölgedeki arazilerin fiyatı da yüzde 40 oranında arttı.

TÜRKİYE'NİN 5 YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACINA KARŞILIK GELİYOR

Firma, Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt, Yukarısırt ve Karacakılavuz köylerinde keşif çalışmalarına devam ederken, söz konusu 286 milyar metreküp doğal gaz rezervinin ise Türkiye'nin 5 yıllık ihtiyacına karşılık geldiği ifade edildi. Türkiye’nin yıllık gaz ihtiyacı açıklanan verilere göre yıllık 50 milyar metreküp olarak belirtiliyor.

KÖYLÜ MUTLU

Yukarısırt Köyü Muhtarı Şerif Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde çıkan doğal gazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bir yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğuna dikkat çekti. Yıldırım, firmaların bölgede yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Burada çalışanlardan çok büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu duyduk. Ülkemiz için hayırlı olsun. Bu alanda 5 kilometre içinde 5 tane ocak açtılar. Araştırmalar devam ederken en fazla gazın bizim köyümüzde çıkması sevindirici. Köyümüz küçük inşallah gelişir. Arsa fiyatlarımız değerlendi. Köyümüzde bin metre arsa 10-20 bin liraya satılırken, doğal gazın çıkmasıyla bu fiyat 100 bin liraya çıktı" dedi.

TARLASINDA 286 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ ÇIKTI

Yukarısırt köyünde tarlasında 286 milyar metre küp doğal gaz rezervi olduğu tespit edilen Mehmet Özkan, "Tam da benim tarlamın ortasında, 40 dönümlük arazim içinde doğal gaz çıktı.Tarlamızın değeri arttı. Ben tarlamı şirkete kiralık olarak veriyorum. Benim diğer arazilerimde de doğal gaz çıktığını söylediler. Arazilerimde doğal gaz çıkması sevindirici" dedi.

ARAZİ FİYATLARI YÜZDE 40 ARTTI

Muratlıda emlakçılık yapan Süleyman Berk de doğal gaz çıkmasıyla birlikte arazi fiyatlarının yüzde 40'a kadar arttığını belirterek, "Tarlalarında doğal gaz çıkacağını düşünen bazı vatandaşlar arazileri değer kazandığı için şu anda tarlalarını satmıyorlar. Doğal gaz arsa ve tarla fiyatlarını artırdı. Diğer emlakçılar da doğal gaz nedeniyle bölgede tarla fiyatlarının çok arttığına vurgu yaptı. Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Yukarısırt köyü ile Yeşilsırt ve Karacakılavuz köylerinde de doğal gaz rezervi olduğu öğrenildi.

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