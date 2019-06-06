Tekfen ve SOCAR’dan stratejik ortaklık
TEKFEN Holding Grup şirketlerinden Tekfen İnşaat tarafından gerçekleştirilen Bakû Olimpiyat Stadı’nda oynanan Chelsea Arsenal UEFA Avrupa Ligi final maçı, yeni bir işbirliğine vesile oldu. Maçı izlemek için Bakû’da bulunan Holding üst yönetimi; Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile günlük 1.200 ton amonyak ve 2 bin ton üre kapasiteli yeni bir üretim tesisi yapımı ve ürün pazarlama hizmetlerini de kapsayacak yeni bir stratejik ortaklık için Mutabakat Zaptı imzaladı. Her iki tarafın katılımıyla oluşturulacak çalışma grubu, nihai anlaşmanın detayları için çalışacak.
Tekfen Holding, çalışmalar sonucunda belirlenecek bir paya sahip olarak, projede yatırımcı kimliğiyle de yer alacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, Tekfen’in uzun yıllardır Azerbaycan’da projeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Azerbaycan’da şimdiye kadar 20’nin üzerinde proje tamamladık. Yeni fırsatları değerlendirmeye hazırız” dedi. UEFA Avrupa Ligi finali oynanan Bakû Olimpiyat Stadı’nı, 24 ay gibi sektör için rekor sayılabilecek bir zamanda ve kazasızlıkla tamamladıklarını hatırlatan Gigin, yapımı devam eden Azerbaycan Vergi Bakanlığı Yeni Yönetim Binası’nın da, tasarım ve mimarisiyle örnek bir proje olduğunu söyledi. Gigin, “Mutabakat zaptı imzalalan bu yeni projede de, hem tüm mühendislik ve yapım işlerini üstleneceğiz, hem yatırımcı kimliğimizle yer alacağız hem de grup şirketlerimizden Toros Tarım aracılığıyla burada üretilecek ürünlerin pazarlamasını yapacağız” dedi.
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