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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tekfen ve SOCAR’dan stratejik ortaklık

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Tekfen ve SOCAR’dan stratejik ortaklık

TEKFEN Holding Grup şirketlerinden Tekfen İnşaat tarafından gerçekleştirilen Bakû Olimpiyat Stadı’nda oynanan Chelsea Arsenal UEFA Avrupa Ligi final maçı, yeni bir işbirliğine vesile oldu. Maçı izlemek için Bakû’da bulunan Holding üst yönetimi; Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile günlük 1.200 ton amonyak ve 2 bin ton üre kapasiteli yeni bir üretim tesisi yapımı ve ürün pazarlama hizmetlerini de kapsayacak yeni bir stratejik ortaklık için Mutabakat Zaptı imzaladı. Her iki tarafın katılımıyla oluşturulacak çalışma grubu, nihai anlaşmanın detayları için çalışacak.

Tekfen Holding, çalışmalar sonucunda belirlenecek bir paya sahip olarak, projede yatırımcı kimliğiyle de yer alacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, Tekfen’in uzun yıllardır Azerbaycan’da projeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Azerbaycan’da şimdiye kadar 20’nin üzerinde proje tamamladık. Yeni fırsatları değerlendirmeye hazırız” dedi. UEFA Avrupa Ligi finali oynanan Bakû Olimpiyat Stadı’nı, 24 ay gibi sektör için rekor sayılabilecek bir zamanda ve kazasızlıkla tamamladıklarını hatırlatan Gigin, yapımı devam eden Azerbaycan Vergi Bakanlığı Yeni Yönetim Binası’nın da, tasarım ve mimarisiyle örnek bir proje olduğunu söyledi. Gigin, “Mutabakat zaptı imzalalan bu yeni projede de, hem tüm mühendislik ve yapım işlerini üstleneceğiz, hem yatırımcı kimliğimizle yer alacağız hem de grup şirketlerimizden Toros Tarım aracılığıyla burada üretilecek ürünlerin pazarlamasını yapacağız” dedi.

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