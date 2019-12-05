Tek tip sigara dönemi başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı “Tütün mamullerinde düz ve standart paket” uygulamasına bugün geçileceğini açıkladı. Mevcut sigaralar ise 5 Ocak’a kadar satılabilecek.
Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle, sigara paketlerinin üzerindeki sağlık uyarı alanı yüzde 85’e çıkartıldı. Bu uyarılar paketin arka yüzüne de konuldu. 14 yeni birleşik (resimli) sağlık uyarısı belirlendi. Bütün paketlerde yer alacak ibarelerden biri de birleşik (resimli) sağlık uyarıları içerisinde yer alan “Alo 171 Sigara Bırakma Hattı” mesajı olacak. Marka, logo ve simgeler ise kaldırıldı. Bugünden itibaren başlayacak olan düz ve standart paket uygulaması ile paketlerin çeşitli renklerinden ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor.
TEK TİP, TEK RENK
Yeni düzenleme ile marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi. Tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare ise paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigara paketlerinin varsa iç ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak. Paketlerde, “Sigara içmek öldürür-hemen bırakın” genel uyarısı ile “Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70’ten fazla madde içerir” mesajı bulunacak. Paketler üzerinde bulunan “18 yaşını doldurmayanlara satılamaz” şeklindeki uyarı, “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” olarak değiştirildi.
SAĞLIK UYARI MESAJLARI
Paketlerde sigara içen insanlara ilişkin resimli uyarılarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:
· “ Sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır
· Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur.
· Sigara kullanımı gebelikte erken doğuma yol açarak bu bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini artırır.
TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ FARKLAR
DÜZ ve standart paket uygulamasına Türkiye’de tüm tütün mamulleri kategorilerinde geçiliyorken, Avrupa’da sadece sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulleri kategorilerinde geçildi. Türkiye’de birleşik sağlık uyarılarının kapladığı alan yüzde 85, Avrupa’da ise yüzde 65 oranında uygulanıyor. Türkiye’de düz paketlerde marka ve ayırt edici ibare (çeşit adı) dış ambalajın sadece bir yüzeyinde bir yerde yazılırken, Avrupa’da ise dış ambalajın üç yüzeyinde bir yerde yazılıyor.
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