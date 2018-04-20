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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
20.04.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Dünya devleri tek tek açıkladı! 5 bin 855 mağazayı birden kapattılar

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Dünya devleri tek tek açıkladı! 5 bin 855 mağazayı birden kapattılar

İngiltere'de, dünyaca ünlü perakende zincirleri, tüketici taleplerindeki değişim, İngiliz sterlinindeki değer kaybı, ithal ürün fiyatlarındaki artış, üretim ve tedarik maliyetlerinde rekabetin sürdürülememesi gibi nedenlerle zor bir dönemden geçiyor. PwC için Local Data Company tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere'de geçen yıl toplam 5 bin 855 mağaza kapandı.

İngiltere'de son dönemde artan ekonomik riskler ve tüketici talebindeki değişiklikler nedeniyle ülkenin en büyük perakende zincirleri, çalışanlarını işten çıkarma, mağazalarını kapatma ya da iflas açıklama yoluna gidiyor.

İngiltere’de, dünyaca ünlü perakende zincirleri, tüketici taleplerindeki değişim, İngiliz sterlinindeki değer kaybı, ithal ürün fiyatlarındaki artış, üretim ve tedarik maliyetlerinde rekabetin sürdürülememesi gibi nedenlerle zor bir dönemden geçiyor.

Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecinin (Brexit) artırdığı ekonomik riskler ise hanehalkının satın alım gücünü baskılıyor. Ayakta kalmanın yollarını arayan perakende zincirleri, çareyi önce mağaza kapatmakta, çalışanlarını işten çıkarmakta ya da borçlarını yeniden yapılandırmakta buluyor. Söz konusu adımların yetersiz kalması durumunda ise "kaçınılmaz olarak" perakende şirketlerinin yönetimi kayyuma devrediliyor ve satış sürecine giriliyor.

Dünya devleri tek tek açıkladı 5 bin 855 mağazayı birden kapattılar

PricewaterhouseCoopers (PwC) için Local Data Company (LDC) tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere’de geçen yıl 5 bin 855 mağaza kapandı. Kapanan mağazaların yaklaşık bin 700’ünü perakende zincirlerine ait mağazalar oluşturuyor.

Merkezi Londra’da bulunan Moore Stephens muhasebe şirketinin şubat ayında yayımladığı verilere göre, İngiltere’de tekstil şirketlerinin yüzde 19’u mali sıkıntılarla karşı karşıya bulunuyor. İncelenen 35 bin 78 şirketten 6 bin 850’si finansal olarak sorunlu.

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TOYS R US, MAPLİN, PREZZO, CARPETRİGHT VE DİĞERLERİ

Dünyaca ünlü Amerikan oyuncak şirketi Toys R Us’ın İngiltere’deki iştirakine şubat ayında kayyum atanmıştı. İngiltere’de ilk mağazasını 1985 yılında açan oyuncak şirketinin, 15 milyon sterlin seviyesinde vergi borcu bulunuyor. İngiltere perakende sektörü açısından büyük önem taşıyan şirket, tek başına 3 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Dünya devleri tek tek açıkladı 5 bin 855 mağazayı birden kapattılar

İngiltere’nin en büyük elektronik perakende zincirlerinden Maplin’den şubat ayında yapılan açıklamada, satış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından şirketin yönetimine kayyum atandığı belirtilmişti. Şirketin Üst Yöneticisi Graham Harris, İngiltere’nin AB'den ayrılma kararı almasının ardından sterlindeki sert değer kayıplarının müşterilerin harcamalarını olumsuz yönde etkilediğini kaydetmişti. Ülke genelinde 200 mağazası olan Maplin, halihazırda 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

İngiltere’nin önde gelen restoran zincirlerinden Prezzo, geçen ay yaptığı açıklamada, ülke genelinde 94 şubesini kapatacağını duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, merkezi ABD’de bulunan yatırım şirketi TPG Capital’ın portföyünde bulunan pizza restoran zinciri Prezzo’nun 94 restoranını kapatmasının ardından 208 restoranla faaliyetine devam etmesi planlanıyor. 2014 yılında TPG Capital tarafından 300 milyon sterlin karşılığında satın alınan Prezzo, mali sorunları nedeniyle şirket borçlarının yeniden yapılandırılması için yakın zamanda kreditörleri ile anlaşma yoluna gitmişti.
İngiltere’nin halı şirketlerinden Carpetright da, geçen hafta, 400 mağazasından 92’sini bu yılın eylül ayına kadar kapatma kararı aldığını duyurmuştu.
Dünyaca ünlü restoran zinciri Jamie’s Italian'ın da geçen yılın başında İngiltere’deki 42 restoranından 8'inin kapatılmasına karar verilmişti. Jamie’s Italian Üst Yöneticisi Simon Bladgen, "Her restoran sahibinin bildiği üzere, bu son derece zor bir pazar. Brexit sonrası dönemdeki baskılar, bilinmezlikler durumu daha da zorlaştırdı." ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin önde gelen mağazalarından Güney Afrikalı Brait’in iştiraki New Look ise son aylarda sıklıkla mali sıkıntıları nedeniyle gündeme geliyor. Şirket, geçen ayın başında İngiltere genelinde 593 mağazasından 60’ının kapatılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Bu da ülke genelinde 15 bin 300 kişiye istihdam sağlayan şirketin, mağazalarını kapatırken yaklaşık 980 kişiyi işten çıkaracağı anlamına geliyor.

Dünya devleri tek tek açıkladı 5 bin 855 mağazayı birden kapattılar

Sunday Times gazetesinin haberine göre, ülkenin en büyük perakende mağaza zincirlerinden House of Fraser da mali sıkıntılarını çözebilmek için kreditörlerle görüşüyor. 1849'dan beri faaliyet gösteren House of Fraser'in Noel döneminde mağaza satışları bir önceki yıla göre yüzde 2,9, internet üzerinden satışları da yüzde 7,5 azalmıştı. İngiltere’de 59 mağaza ile 17 bin 500 kişiye istihdam sağlayan House of Fraser, gelecek 10 yılda mağazalarını yüzde 30 azaltmayı düşünüyor. İngiliz basınında, şirketin, yaklaşık 40 milyon sterlin seviyesinde acil finansman sağlanması için Londra’daki Alteri adlı yatırım şirketi ile görüşmelere devam ettiği ileri sürülüyor.

Ülkenin ünlü fast food zincirlerinden Byron ise bu yılın ocak ayında maddi sorunlarının çözülebilmesi için bir kurtarma planı hazırlamış, kreditörleri ile görüştükten sonra 20 mağazanın kapatılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Byron’ın ülke genelinde bulunan 67 restoranında bin 800 kişi istihdam ediliyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDEKİ KRİZİN NEDENLERİ

İngiltere’de pek çok farklı ekonomik unsur perakende sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İngiliz sterlininin özellikle AB referandumu sonrası yaklaşık yüzde 15 değer kaybetmesi, tüketicilerin harcama dinamiklerini etkilemeye devam ediyor.

Dünya devleri tek tek açıkladı 5 bin 855 mağazayı birden kapattılar

İngiltere’de enflasyonun İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) belirlediği yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi de tüketici harcamalarını olumsuz etkiyor. Ülkede mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi. Perakende sektöründeki satışlar 2017'de bir önceki yıla kıyasla ciddi şekilde hız kesmiş durumda. 2016'da yüzde 4,7 artış kaydeden perakende sektöründeki satışlarda, geçen yıl sadece yüzde 1,9 artış oldu.

İngiltere’de perakende sektörünü olumsuz etkileyen bir diğer unsur ise tüketicilerin alışverişlerini mağazalar yerine daha çok internet üzerinden yapmaya devam etmesi... Uzmanlara göre, başta Amazon olmak üzere online alışveriş siteleri, mağazaların satışlarının azalmasında büyük rol oynuyor.

Bu arada, bazı müşteriler de mağazaları ziyaret ederek ürünleri yakında görüp denemesine karşın söz konusu ürünleri daha sonra internet üzerinden en uygun fiyata satın almayı tercih ediyor.

Bazı perakende şirketlerinin agresif büyüme stratejileri sonucu çok sayıda getirisi düşük mağaza açması da şirketlerin mali sorunlarla karşılaşmasına neden oluyor.

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