Tek SMS’le bağış
Türk Telekom ile Türk Kızılayı, Abonelikli Bağış Sistemi için işbirliğine gitti.
Yeni işbirliğiyle Kızılay’a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen Türk Telekom kullanıcıları tek bir SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek, bağış miktarı her ay otomatik olarak faturaya eklenecek ya da abonenin bakiyesinden düşülecek. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Kızılay Haftası’nda önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Kızılay aracılığıyla yapılan yardımların sürekliliğini ve etkisini artırmayı hedefliyoruz. Böylesi önemli bir dernek ile manevi değeri bu kadar yüksek bir işbirliği içinde olmak büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Yurtiçinde ve yurtdışında yardıma muhtaç insanlara yapılan yardımları büyük ölçüde arttıracak böylesine anlamlı bir hizmeti Kızılay Haftası’nda hayata geçirmiş olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
GELİR SORUNU VAR
İnsani yardım kuruluşlarının en büyük sorunlarından birisinde sürekliliği olan bir gelire sahip olunamaması olduğunu söyleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık “Milletimiz bir felaket anında elbette yanımızdaki yerini hızla alıyor ancak bağışların daha çok bir felakete bağlı gelişmesi, yardım kuruluşlarını plan yapmaktan ve sosyal destekleri yıl içine yaymaktan alıkoyuyor. Bu anlamda Türk Telekom’un attığı adım, Kızılay’ın büyük bir sorununa çözüm üretecek bir adım. Tük Telekom her zaman Kızılay’ın yanında olmuştur. Tek amacının daha fazla kâr olmadığını her durumda göstermiştir” diye konuştu.
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