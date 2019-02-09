Tek seçeneğimiz birlikte kazanmak

İş yaşamında 74 yılı geride bırakan Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar adına bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘Selçuk Yaşar Ödülü’ önceki akşam İstanbul’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Bu yılki teması ‘Girişimcilik ve İnovasyon’ olarak belirlenen Selçuk Yaşar Ödülü, Prof. Dr. Aytül Erçil ve Tekfen Holding Kurucusu Nihat Gökyiğit’e verildi. İş dünyasından çok sayıda ismin buluştuğu ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Topluluğu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye ekonomisine yönelik önemli mesajalar verdi. Türkiye’nin hedeflediği sürdürülebilir, dengeli ve hızlı büyüme hedefini yakalayabilmesi için yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Eczacıbaşı, “Bu yeni hikayeyi Selçuk Yaşar gibi cesur, sabırlı ve vatansever girişimciler yazacak. Ülkemiz genç Selçuk Yaşar’ların elinde olacak. Bizim deneyimlerimizden yararlanarak isteyen gençlere şunu söyleyebilirim; geçmişten, toplumda kazanan ve kaybedenlerin olamayacağını öğrendik. Ya hep beraber kazanırız ya hep beraber kaybederiz. Tek seçeneğimiz budur” dedi.





EKONOMİK MODEL YENİLENMELİ

Türkiye’yi rekabette güçlü kılacak yeni hikayelerle kalkınma yolunda daha hızlı ilerlememiz gerektiğini kaydeden Eczacıbaşı, şöyle konuştu: “Güçlü bir vizyonu benimseyen dinamik bir toplumun gerçekleştirebileceği mucizelerin sınırı yoktur. Yeni hikayemizin temelinde her şeyden önce yeni büyüme modeli olmalı. Dış borca dayalı büyüme modelimizi değiştirmediğimiz sürece yeni bir düzenden ne kadar yarar bekleyebiliriz. Anayasasını, siyasi sistemini devletin yapısını ve uluslararası ilişkilerde stratejilerini yenileyen Türkiye, ekonomik modelini de yenilemeyi mal ve hizmet ihracatına dayalı bir büyüme modeline geçmeyi mutlaka başarmalıdır. Dünyaya bir hikaye sunmanın amacı ‘bize güvenin’ ve ‘geleceğimize güvenin’ mesajı vermektir. Hukukun üstünlüğü kuşkusuz bu güvenin temeli. Eğitim reformu ile desteklenen yeni bir ekonomik model sanayimizin ve özel kesimimizin gerçek gücünü ortaya çıkaracak. Türkiye’nin yeni hikayesi Avrupa Birliği ile ortak bir gelecek hedefini ve her şeyden önemlisi hukuk reformunu içermeli. İhracatı yaratacağı dünya markası ürünlerle itici güç haline getirecek yeni bir ekonomik model Türkiye’nin kolaylıkla erişebileceği bir hedeftir.”

İZMİR DENİNCE AKLA SELÇUK YAŞAR GELİR



94 yaşındaki duayen işadamı Selçuk Yaşar’ın canlı yayın ile evinden izlediği törene çocukları Yaşar Holding Başkanı Selim Yaşar, Başkan Vekili Feyhan Yaşar ve Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı katıldılar. Feyhan Yaşar duygulu anlar yaşadığı konuşmasında, “Babam Selçuk Yaşar’ın hayatının mottosunu bilim, birlik ve başarı kelimelerine sığdırmayı başardı. Bu üç kelime bugün ödüllerini vermekten gurur duyduğumuz girişimcilik, yenilikçilik, inovasyon kriterlerini karşılıyor” dedi. Törene sesli bir mesaj göndererek katılan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç da, “Küçük bir dükkânın avlusunda boya karıştırarak, muhterem babasının başlattığı işi, Selçuk Bey Dostum neredeyse bir imparatorluk haline dönüştürmüş ve İzmir’in en büyük, en dinamik holdingi haline getirmiştir. İzmir’de işadamı ve sanayici dendiğinde hiç şüphesiz akla Selçuk Yaşar gelir” dedi.