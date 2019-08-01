Tek millet 6 devlet
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın, bölgede daha etkin bir ekonomik güç olmak amacıyla kurduğu Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilk Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleşti.
İlk etapta 4 ülkenin katılımı ile kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası’na Türkmenistan ve Özbekistan da katılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ile gerçekleşen genel kurulda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilk başkanı seçilirken, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Mamad Musayev’in, Azerbaycan ve Türkiye için söylenen ‘Tek millet 2 devlet’ sözüne atıfta bulunarak ‘tek millet 6 devlet’ şeklindeki sözleri toplantıya damga vurdu.
1.1 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİ
TOBB’un evsahipliğinde gerçekleşen genel kurulda konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Konseyi olarak anılan ülkelerin nüfusunun 160 milyonu ve gayri safi milli gelirlerin toplamının da 1.1 trilyon doları aştığını belirterek, “Görüldüğü gibi sahip olduğumuz kaynaklarla bölgemizde önemli bir güce sahibiz. Ancak birbirimizle olan karşılıklı ticaretimize baktığımızda rakamların arzu edilen noktada olmadığını görüyoruz. Yeni işbirlikleri ile karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı artırmamız hep birlikte kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli bir rol oynayacaktır” dedi.
AB GİBİ BİZ DE BAŞARABİLİRİZ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ülkelerin gelişiminde özel sektörün uluslararası işbirliklerinin önemine dikkat çekerek Avrupa Birliği ülkelerinin yakaladığı başarıyı örnek gösterdi. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “2 büyük dünya savaşı sonrası harabeye dönen Avrupa, nereden nereye geldi. Kendi aralarında ekonomik bir birlik kurdular. Aralarındaki ticareti geliştirdiler. Hep birlikte büyüdüler ve zenginleştiler. Çünkü ticaret, en büyük barış ve refah kaynağıdır. Biz de önce, ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. AB benzeri bir başarı hikâyesini, biz de yazmalıyız. Türk İş Konseyini ve Türk TSO’nı, bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak, stratejik önemde adımlar olarak görüyorum. ”
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