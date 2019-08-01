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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
HÜLYA GÜLER
01.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tek millet 6 devlet

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Tek millet 6 devlet

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın, bölgede daha etkin bir ekonomik güç olmak amacıyla kurduğu Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilk Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleşti.

İlk etapta 4 ülkenin katılımı ile kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası’na Türkmenistan ve Özbekistan da katılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ile gerçekleşen genel kurulda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilk başkanı seçilirken, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Mamad Musayev’in, Azerbaycan ve Türkiye için söylenen ‘Tek millet 2 devlet’ sözüne atıfta bulunarak ‘tek millet 6 devlet’ şeklindeki sözleri toplantıya damga vurdu.

1.1 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİ

TOBB’un evsahipliğinde gerçekleşen genel kurulda konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Konseyi olarak anılan ülkelerin nüfusunun 160 milyonu ve gayri safi milli gelirlerin toplamının da 1.1 trilyon doları aştığını belirterek, “Görüldüğü gibi sahip olduğumuz kaynaklarla bölgemizde önemli bir güce sahibiz. Ancak birbirimizle olan karşılıklı ticaretimize baktığımızda rakamların arzu edilen noktada olmadığını görüyoruz. Yeni işbirlikleri ile karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı artırmamız hep birlikte kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli bir rol oynayacaktır” dedi. 

AB GİBİ BİZ DE BAŞARABİLİRİZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ülkelerin gelişiminde özel sektörün uluslararası işbirliklerinin önemine dikkat çekerek Avrupa Birliği ülkelerinin yakaladığı başarıyı örnek gösterdi. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “2 büyük dünya savaşı sonrası harabeye dönen Avrupa, nereden nereye geldi. Kendi aralarında ekonomik bir birlik kurdular. Aralarındaki ticareti geliştirdiler. Hep birlikte büyüdüler ve zenginleştiler. Çünkü ticaret, en büyük barış ve refah kaynağıdır. Biz de önce, ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. AB benzeri bir başarı hikâyesini, biz de yazmalıyız. Türk İş Konseyini ve Türk TSO’nı, bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak, stratejik önemde adımlar olarak görüyorum. ”

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