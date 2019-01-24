Tek istikrarlı ülke Türkiye

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Davos Dünya Ekonomik Forumu mesaisi oldukça yoğun geçiyor. Davos’ta Reuters ile yaptığı söyleşide büyümede 2019 için belirlenen yüzde 2.3 hedefinin halen ulaşılabilir olduğunu, tepe noktasının görüldüğü enflasyonda hedefleri Merkez Bankası ile bağımsız ancak yakın işbirliği ile gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirtti. Albayrak, dün katıldığı “Gelişmekte olan piyasalar görünümü” konulu oturumda ise soruları yanıtladı. Albayrak, Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki tek istikrarlı ülke olduğuna dikkat çekerek “Türk ekonomisinin eşsiz avantajları var. Rekabetçi genç nüfus yaratmakla biz bunları yaptık. Dünya çapına 20 ülkeden fazla mal ihraç ediyoruz. 107 milyar dolarlık gelir elde ediliyor” dedi. Albayrak, önceki gün ise Daily Sabah’ın sorularına verdiği yanıtta, enflasyonu dizginlemek için para politikasının çok iyi iş çıkardığını belirterek, “Mali otorite olarak, Merkez Bankası’nın bağımsızlığına müdahale etmeden, onlara yardım ediyoruz.” dedi.

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

Reuters söyleşisinde Albayrak, mali disiplinden geçmişte de olduğu gibi seçim dönemlerinde bile taviz verilmeyeceğine dikkat çekerek “Sözüme güvenin, mali disiplinden taviz yok” dedi. Albayrak, ekonomik aktiviteyi canlandırmak için bazı adımlar atıldığını ancak bunun mali disiplinden veya hedeflenen genel çerçeveden vazgeçmek anlamına gelmediğini ve gelmeyeceğine vurguladı.

Albayrak, “Son verilere göre, 2018 son çeyrek ve 2019 ilk çeyrekte büyüme biraz daha yumuşak olabilir, ancak bundan sonra güçlü bir toparlanma olacağı görülüyor” dedi ve şöyle devam etti: “Güçlü dış talep görüyoruz. Ve turizm güçlü olmaya devam edecek. Ocak ayı rakamları, turizmde geçen yılın güçlü büyümesinin üzerine yüzde 20 artış olduğunu gösteriyor. Bu faktörler, iç talepteki yavaşlamanın dengelenmesine yardımcı oluyor. Bu noktada, yüzde 2.3 büyüme hâlâ ulaşılabilir durumda.”

TEK ENDİŞEM DIŞ KONJONKTÜR

Albayrak, büyüme için bu yılın ilk bölümünü yeniden dengelenmenin bir devamı olarak özetlerken ikinci yarısında ise toparlanmanın daha belirgin olacağını da belirterek şöyle konuştu: “İthalat talebindeki daralma 2019 yılında iç talebin yavaşlaması ile devam edecek. Yani, net ihracatın büyümeye pozitif katkısı olacak. Bir süredir ekonomik ve finansal koşulların normalleştiğini görüyoruz ve bu, ocak ayında daha da hız kazandı. Yurtiçi ve eurobond getirileri, CDS oranları ve kredi oranları önemli ölçüde düştü.” Büyümede “Tek endişem dış konjonktürdeki zorluklar olabilir” diyen Albayrak, “Tek endişem dış konjonktürdeki zorluklar olabilir, olası bir küresel bir durgunluk, küresel ticaretin küçülmesi. Ancak, şu ana kadar ufuktaki bulutlar tehdit edici görünmüyor. Bu yüzden, 2019’da hedeflediğimiz büyümeyi göreceğiz” dedi.



Bakan Albayrak, Irak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile Davos’ta bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

ZİRAAT KARTTA PAYINI ARTTIRABİLİR



BAKAN Albayrak özellikle kamu bankalarının dahil olduğu kredi kartı yapılandırmalarla ilgili şunları söyledi: “Şu anda devlete ait bankalar iyi durumda. Ziraat tüm bu adımları esas olarak ticari amaçlarla yürütmektedir. Ziraat aktiflerine göre en büyük bankalardan biri olmasına rağmen kredi kartı pazarında düşük bir paya sahip. Ve yönetim, bir pay almanın yollarını arıyordu. Yönetimin temel amacı, hissedar değeri yaratmaktır.”

TÜRK EKONOMİSİNİN EŞSİZ AVANTAJLARI BULUNUYOR

BAKAN Albayrak, Davos’ta katıldığı ‘Gelişmekte olan piyasalar görünümü’ panelinde şöyle konuştu: “Türkiye bölgedeki tek istikrarlı ülke. Konut sektörüne bakarsak yüzde 28 Türkiye’de borç oranı düşük. Küresel anlamda hane halkları yüzde 60’lar ancak Türkiye’de yüzde 17 ile düşük seviyede. Hem hane halkı hem de bilanço açısından Türkiye performansı iyi şekilde devam ediyor. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu. Türkiye’nin durumu son derece pozitif devam ediyor. Şirketlerde de durum bu şekilde. Yaşanan zorluklara rağmen iyi durumda. Sadece kamuda değil, özel sektör açısından da durum böyle. Türkiye ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Türkiye ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdi. Türk ekonomisinin eşsiz avantajları var. Rekabetçi genç nüfus yaratmakla biz bunları yaptık. Dünya çapına 20 ülkeden fazla mal ihraç ediyoruz.”

KÖTÜ KREDİLER YAPILANDIRILDI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Reuters’e “kötü kredilerin” önemli bir bölümünün şu ana kadar yapılandırıldığını ve bu alanda meselenin büyük ölçüde geride kaldığını belirterek, bankaları desteklemek için gerekli siyasi iradenin olduğunu söyledi. Albayrak, bankacılık sektörünün kredileri yeniden yapılandırmasının bankalara ağır bir yük getirdiği eleştirilerini değerlendirirken, “Bunu bir bağlam içinde düşünelim. Şimdiye kadar, kurumsal kredi yapılandırmaları 20 milyar doların (118 milyar TL) biraz üzerinde bir miktara ulaştı. İkinci ve üçüncü kademe kredilerini hesaba katarsanız, bu rakamın anlamı kötü kredilerin önemli bir kısmının halihazırda yapılandırılmış olmasıdır, yani bu mesele büyük ölçüde geride kaldı” dedi. “Çok uyanık (tetikte olan) ve çevik bir banka denetleyicisine sahibiz. BDDK gerçekten bu adımların takibinde ve finansal istikrarı korumak için gerekli önlemleri almaya hazırlar” diyen Albayrak, “Bu konudaki son mesajım, güvenilir, sağlam ve iyi işleyen bir bankacılık sektörünün genel ekonomi için önemini bildiğimiz olmalıdır. Gerekli kurumsal altyapımız var. Bankalarımızı desteklemek için gerekli siyasi irademiz var ve gerektiğinde bunu yapmak için yeterli mali alanımız var” dedi.

CEO’LARLA BİR ARAYA GELDİ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi’nde şirket üst yöneticileri ve finans kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen uluslararası şirketlerin taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Albayrak, yatırımcılara Türkiye’nin yeni ekonomi programında ortaya koyduğu hedeflere tek tek ulaştığını ve mali disiplinden taviz vermeden adımlarını hayata geçireceği mesajını verdi. Albayrak ayrıca, Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası yatırımcıların her zaman kazandığını ve kazanacağını da söyledi.