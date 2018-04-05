Tek hesap bol tedbir

HÜKÜMETİN yeni bir paket üzerinde çalıştığını açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Ankara’da konuşulan senaryolar arasında ‘Tek Hazine Hesabı’nın etkin bir şekilde kullanılması çalışmalarının hızlanması da yer alıyor, enflasyonu durdurmak için makro ihtiyati tedbirler paketinin gündeme gelmesi de. Faiz ve enflasyon hedefli olarak hazırlanan paket için Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), geçen hafta fazla mesai yaptı. Kurulun geçen hafta üst üste yaptığı toplantılarda, bundan sonra atılacak adımlar tartışıldı. Kurul, 2 Nisan tarihinde de saatler süren bir toplantı yaptı. EKK, faiz ve enflasyon merkezli olarak çalışırken, yatırımları teşvik için bir paketin hazırlandığı da önceki hafta Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Bir süre önce de idari bir düzenlemeyle faizlerin düşürülmesinin sağlanacağı ve EKK’da bu ezber bozan modelin görüşüldüğü yönünde haberler basına yansıdı. Tüm bu gelişmeler, gözleri, bu alanda atılacak adımlara çevirdi. EKK dün de Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

FAİZE ETKİ EDER

Kulislerde, faizleri düşürmesi için açıklanacak olan modelle, Hazine’nin daha az borçlanmasının sağlanacağı belirtiliyor. Bu konuda, kısa zaman önce yasalaşan “tek hesaba” dikkat çekiliyor. Bakanlar Kurulu, önümüzdeki günlerde tek hazine hesabına dahil olacak kurum ve kuruluşları belirleyecek. Yaklaşık 40 milyar TL olması beklenen tek hazine hesabında, kurumlara nema da ödenecek. Ancak bu noktada Hazine Müsteşarlığı’nın hazırladığı yönetmelik esas olacak. Kısa bir süre içinde 40 milyar TL’lik bir kaynağın oluşacağına dikkat çekilirken, bunun da borçlanmada Hazine’nin elini rahatlatacağı ve faizlere olumlu etki yapabileceği belirtiliyor. Yetkililer de tek hazine hesabıyla ilgili çalışmaların şu anda Hazine’de devam ettiği bilgisini vermekle yetiniyorlar.

VERGİ İNDİRİMLERİ

Başkentte konuşulan bir diğer senaryoya göre ise ekonomi yönetiminin son dönemde fazla mesai yapmasına neden olan gelişme, enflasyonda çifte hane. Bu nedenle, makro ihtiyati tedbir paketi gündemde.

Enflasyonda hızlı bir gerileme olması için atılacak adımların başında hızlı fiyat artışlarının engellenmesi geliyor. Bu nedenle fiyat artışı olabilecek kalemler, birer birer incelenirken, fiyat artışlarının yapılmaması veya minimum düzeyde yapılması için de olasılıklara bakılıyor. Ayrıca enflasyon artışında kilit rolde olan ürünlerle ilgili vergi indirimlerinin de gündeme gelebileceği kaydediliyor. Ekonomi yönetimi yetkilileri ise Hürriyet’in bu konuda sorularına net bir yanıt vermedi.

GIDA KOMİTESİ TOPLANACAK

ENFLASYONUN önemli kalemlerinden biri olan gıdada ise bugün Gıda Komitesi’nin toplanacak. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda da kırmızı et ve süt fiyatlarındaki artışa dikkat çekilmişti. Yetkililer, bu konularda sürekli olarak değerlendirme yapıldığını belirtirken, alınabilecek tedbirlerde süreklilik ilkesine dikkat ettiklerini kaydediyorlar. Süt fiyatlarının normal süreçte Haziran ayında tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Ondan önce atılacak bir adım ise sürpriz olarak görülüyor. Kırmızı ette ise gündeme gelen ilk seçenek, ithalat miktarının artırılması.

Hükümetin hazırladığı paketle ilgili tahminler yapılıyor. Ancak hükümete yakın kaynaklar, modelin KGF’nin içinde olacağı bir modele dayanmadığını söylediler. Kamu bankalarının da hazırladığı önerilerin de tartışıldığı belirtiliyor.