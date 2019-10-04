Tek haneye dönüş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTek haneye dönüş
GeriEkonomi Tek haneye dönüş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tek haneye dönüş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tek haneye dönüş

Hem tüketici hem üretici enflasyonu eylülde tek haneye geriledi. Tüketici enflasyonu yüzde 9.26 ile Temmuz 2017’den sonra ilk kez tek haneye inerken, üretici enflasyonu da yüzde 2.45 ile Ocak 2016’nın ardından ilk kez bu veriyi gördü. Geçen yıl eylülde aylık enflasyonun yüzde 6.3, yıllık enflasyonun da yüzde 24.52 olmasının yarattığı baz etkisi de ağustosta yüzde 15.01 olan tüketici enflasyonunun hızla düşmesini sağladı.

TÜRKİYE’de yıllık tüketici enflasyonu Temmuz 2017’den, üretici enflasyonu ise Aralık 2016’dan sonra ilk kez Eylül 2019’da tek haneye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici enflasyonu (TÜFE) eylülde aylık yüzde 0.99 arttı, yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 9.26’ya indi. Üretici enflasyonu ise (Yİ-ÜFE), yıllık yüzde 2.45’e düştü. Yüzde 6.29 olan tüketici enflasyonu aynı zamanda Ocak 2017’den beri görülen en düşük seviye. Enflasyonda düşüşün ekim ayında da sürmesi ve yüzde 8 seviyelerine inmesi bekleniyor.

ELEKTRİK-DOĞALGAZ

Geçen yıl eylülde TL’deki değer kaybı sonrası enflasyonda yaşanan aylık yüzde 6.3 yükselişin oluşturduğu baz etkisiyle yıllık enflasyon ağustostaki yüzde 15.01’den 5 puanın üzerinde gerilemiş oldu. TÜİK verilerine göre yüzde 0.99 artan eylül ayı enflasyonun en büyük nedeni elektrik ve doğalgaz zamları. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki değişimin yer aldığı konut grubunda aylık artış yüzde 2.15 oldu ve bunun genel tüketici enflasyonuna etkisi de 0.13 puan olarak belirlendi. Eylül ayı sonunda elektriğe bir zam daha yapıldı. Bunun etkisi ekim ayı enflasyonunda görünecek.

Tek haneye dönüş

SERVİS VE TAKSİ ÜCRETİ

İkinci büyük etki ise servis ve taksi zamlarından. Okulların açılmasıyla servis ücretleri arttı, taksilere de zam yapıldı. Ayrıca benzin ve mazotta eylülde fiyat artışları oldu. Tüm bu ürünlerin yer aldığı ulaştırma grubunda aylık enflasyon yüzde 1.61 oldu. Bu grup genel tüketici enflasyonunu ise 0.27 puan arttırdı. Yeni sezonun başladığı giyim ve ayakkabıda ürünler fiyat artışlarıyla vitrinlerde yer aldı. Bu grupta da aylık artış yüzde 2.13. Bunun genel tüketici enflasyonuna etkisi de 0.13 puan.

Yine okulların açılmasıyla fiyat artışı yaşayan diğer bir ürün de yurt fiyatları. Yurt fiyatlarına gelen yüzde 14 zam lokanta ve oteller grubunda aylık enflasyonu arttırdı. Aylık yüzde 1.54 artışın yaşandığı lokanta ve oteller grubunun genel tüketici enflasyonuna etkisi 0.13 puan oldu. Çeşitli mal ve hizmetler kaleminde makyaj malzemelerinde yüzde 11.4, afet sigortalarında yüzde 11.2, kreş ve gündüz bakım evlerinde yüzde 6.5’lik fiyat artışları enflasyonu arttırdı. Bu gruptaki aylık enflasyon yüzde 1.54 ve genel tüketici enflasyonuna etki 0.13 puan.

SARMISAK ETKİSİ

Gıda, eylül ayında yüzleri güldürdü. Ağustosa göre yüzde 0.60 düşen gıda enflasyonu genel tüketici enflasyonunu da 0.14 puan geriletti. Buna rağmen eylül ayının zam şampiyonu bir ayda yüzde 42.5 zamlanan sarmısak oldu. Türkiye’nin en önemli sarmısak üretim merkezlerinden Kastamonu Taşköprü’de, dolunun, sarmısak rekoltesinde yüzde 45’e varan düşüş yaratması fiyat artışında etkili. Eylül ayı içinde pazarda sarmısak fiyatı 50 liraya kadar çıktı. Rekolte kaybı nedeniyle sarmısakta fiyat artışı önümüzdeki aylarda da sürecek. Gıdada özellikle taze sebze ve meyvelerde düşüş devam ediyor. Domates, limon, kuru soğanın yanı sıra sezonun açılmasıyla balık fiyatlarında düşüş var. Irak’ın yumurta ithalatını durdurmasıyla tavuk sektörünü etkiledi. Yumurtalık tavukların da kesime gönderilmesi tavuk eti fiyatında yüzde 14’e varan indirim getirdi.

MERKEZ’DEN İNDİRİM

Eylül ayı enflasyon verileri Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklentilerini arttırdı. 24 Ekim’de yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısından 100-150 baz puanlık indirime kesin gözüyle bakılıyor. Piyasa analistleri yıl sonuna kadar 200-250 baz puan daha ingidik öngörüyor. Ancak son enflasyon verisindeki olumlu havanın beklentiyi artırabilir.

Tek haneye dönüş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Resmi Gazete'de yayımlandı... 26 mesleğe belge zorunluluğu
Anzer balı satışa çıktı! Kilosu bin lira
Bakan Berat Albayrak: Enflasyon rakamları Türkiye'ye inanan insanları sevindirdi
ABD, AB'ye ek vergi getiriyor