Tek güne sığmadı

BAŞTA Amerika olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uygulanan Black Friday (Kara Cuma) indirimleri bu yıl Türkiye’de katılım rekoru kırdı. Alışveriş merkezleri ve internet siteleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında markalar dev indirimlere gitti. Sabahın erken saatlerinde AVM önlerinde kuyruk olan vatandaşlar, bu indirimlere katılabilmek için iş yerlerinden bile izin aldı. Markalar satışların normal bir güne göre yüzde 50-60 oranında arttığını belirtirken, indirimlerin tüm haftasonu devam edeceği bilgisini verdi. Dev indirimlerden en çok kadınların ve gençlerin yararlandığını anlatan mağaza sahipleri, “Sabah AVM’nin önünde kuyruğu görünce zor bir gün olacağını anladık. Ancak tüketiciler indirimlerden çok memnun kaldı” açıklamasını yaptı.

YEME-İÇMEYİ DE ETKİLEDİ

Bazı internet sitelerinin indirimlere hafta başından itibaren uyguladığını anlatan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ancak Türkiye’de birçok marka kendi internet sitelerinden 23 Kasım Cuma gecesi 00.00’dan itibaren indirimlere başladı. Firmaların yüzde 25-80 oranında indirim uyguladığı kampanyalar merakla bekleniyordu. Firmalar cuma günü tam anlamıyla bir alışveriş çılgınlığı ile karşılaşınca bu indirimleri haftasonu da uygulamaya aldı. Öte yandan günlerdir bu indirimleri bekleyenler ise listesini hazırladı ve alışveriş yapmaya başladı. Ortalamada normal bir cuma gününe göre yüzde 50-60 arasında artışlar yaşanıyor. Bu durum dışarıda yeme-içme sektörünü de canlandırıyor. AVM’lere gelenler bu alanları dolduruyor.”





KARTTAN 2.4 MİLYAR TL

Dünyada çoğu ülkenin indirimli alışveriş kampanyalarına kilitlendiği Kara Cuma’da Türkiye’de kartlı harcamalar geçen yıl yüzde 30, internetten yapılan kartlı harcamalar ise yüzde 114 artmıştı. Geçen yıl 24 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen alışveriş festivali Black Friday’de Türkiye’de 2.45 milyar lira kartlı ödeme gerçekleşmişti. 2016 ise bu rakam 1.8 milyar TL’ydi. Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından verilen yeni adıyla Şahane Cuma’yı değerlendiren KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Kampanyada perakendeciler önemli indirimler yapıyor. Şahane Cuma’da yapılan bu indirimlerden tüketici de memnun. Yapılan indirimler sayesinde mağazalarımızın satış hacimlerinde önemli artışlar oldu. Bununla beraber e-ticarette de yüksek satış rakamlarına ulaşıldı” şeklinde konuştu.

SIRADA EN İYİ ‘PAZARTESİ’ VAR



Amazon.com.tr’nin Ülke Müdürü Sam Nicols, elektronikten modaya birçok farklı kategoride yüzde 60’a varan dev indirimler sunduklarını ifade ederek, “Türkiye’deki ilk ‘Beklenen Cuma’ kampanyasıyla oldukça başarılı bir çıkış yakaladık. Açılışımızın ardından yaşadığımız en heyecanlı günlerden biriydi. Şimdi sırada ‘En İyi Pazartesi’ var, beklemede kalın” diye konuştu.

20 MİLYONU AŞACAK



HEPSİBURADA Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, 15 bin iş ortağıyla ‘Efsane Cuma’ya hazırlandıklarını ifade ederek, “Yılın en avantajlı alışveriş günü olan Efsane Cuma’nın 3’üncü yılında da müşterilerimizin ilgisi oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. 22 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’da Efsane Cuma indirimlerinin platformumuza yansımasıyla birlikte saat 21.00’dan itibaren müşterilerimizin ziyaretlerindeki yükselen artış göze çarpmaya başladı. Bu artış gece saat 24.00’de en yüksek seviyelere ulaştı. Bu yıl Efsane Cuma’da, daha önceden öngördüğümüz 20 milyon seviyesini aşan bir ziyaret sayısına ulaşacağımızı gözlemliyoruz” dedi.

TARİHİ REKORUNU KIRDI



GİTTİGİDİYOR Ticari Direktörü Bülent Elçin, “Süper Cuma” kampanyalarına gece 00.00’da başladığını belirterek, “İlk 2 saatte, hiç görmediğimiz bir trafik aldık ve tarihi rekor kırdık. Bazı fırsat ürünleri daha ilk yarım saatin içinde tükendi. Satışlarımız günün ilk yarısında önceki hafta ortalamasının 15 katına ulaşırken, geçen yılki Süper Cuma’ya kıyasla satışlarımız da yine günün ilk yarısında 2 katına çıktı. En çok satın alınan ürünler ise cep telefonu, beyaz eşya ve televizyon oldu. Bu yoğun ilginin hem alışverişin en yoğun olduğu eylül-ekim aylarında fiyat artışlarından dolayı kemer sıkan tüketicinin ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılıyor olmasından hem de Türkiye’de Black Friday’e olan farkındalığın artmasından kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi.

ABD EKONOMİSİNE CAN VERİYOR



ABD’nin tatil sezonu olan 1 Kasım-31 Aralık tarihlerinde bu sene perakende satışların 721 milyar doları bulması bekleniyor.

Kara Cuma’da 116.4 milyon, Siber Pazartesi’de 75.8 milyon, Şükran Günü’nde ise 35 milyon Amerikalının internet ve mağazalardan alışveriş yapması öngörülüyor.

Tatil sezonunda ülke genelinde internetten yapılacak toplam satışların bu sene 124.1 milyar dolara ulaşarak rekor kırması bekleniyor.

Siber Pazartesi’de satışların 7.7 milyar dolar, Şükran Günü ile Siber Pazartesi arasında internetten yapılacak satışların ise 23.4 milyar dolar olması tahmin edilmekte.